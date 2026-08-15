El Extremadura vence en la tanda de penaltis del Torneo Mercoguadiana

El Extremadura acabó imponiéndose al Recreativo de Huelva en la tanda de penaltis del Torneo Mercoguadiana después de igualar un partido que había tenido muy cuesta arriba durante la primera mitad. El conjunto onubense fue superior antes del descanso, pero los azulgranas cambiaron por completo la cara tras el paso por vestuarios y encontraron el 1-1 en el minuto 87.

David Rocha apostó de inicio por Alfonso Liceras; Rober Correa, Sergi Molina, Yael, Zarfino; Kike Márquez, Chus Villar, Iker Burgos, Álex Macías, Juan y Jesús Romero.

El Recreativo salió con más ritmo y generó peligro prácticamente desde el comienzo. En el minuto 4, un error de Liceras dejó a Segura con una buena oportunidad, aunque su remate cruzado se marchó fuera por muy poco. Después llegaron nuevas aproximaciones de Roni, Samuel Cortés y Aitor García, mientras Liceras sostuvo al Extremadura con varias intervenciones de mérito.

La primera ocasión clara de los azulgranas apareció en el 19, tras un buen robo de Juan por la izquierda y un centro que Chus Villar no consiguió aprovechar. El 0-1 llegó en el 28, cuando Aitor García progresó por el costado izquierdo y sirvió atrás para Samuel Cortés, que ajustó su disparo al palo corto.

Otra cara tras el descanso

El Extremadura dio un paso adelante en la segunda mitad. Jugó más cerca del área rival, tuvo mayor presencia y empezó a discutirle el partido al Recreativo. Dieguito avisó ya en el 49 con un disparo al palo corto que atrapó el guardameta onubense.

El Recre mantuvo peligro en alguna transición y Aitor García obligó a intervenir de nuevo a Liceras en el 60, pero el encuentro había cambiado de tono. Los de Rocha siguieron insistiendo y Kike Márquez probó fortuna desde lejos en el 80, aunque su disparo encontró respuesta del portero.

Dieguito fuerza la tanda

La recompensa llegó en el 87 y de manera espectacular. Dieguito lanzó un centro desde la banda que tomó dirección a portería y terminó directamente en la red, un golazo que estableció el 1-1 y premió la mejoría azulgrana tras el descanso.

El empate al término del tiempo reglamentario llevó el amistoso a los penaltis y ahí el Extremadura terminó llevándose la victoria, culminando una remontada en sensaciones después de una primera parte en la que el Recreativo había sido claramente superior. El conjunto de David Rocha cerró así el ensayo con un resultado positivo y, sobre todo, con una segunda mitad mucho más convincente.