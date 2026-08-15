Jorge González y Jorge Hernández ponen el cierre extremeño al Europeo

El Campeonato de Europa de Birmingham baja este domingo el telón y el atletismo extremeño todavía tiene cosas que decir. Jorge González afrontará por la mañana el maratón, uno de los grandes objetivos de su temporada, mientras que Jorge Hernández puede tener por la noche una última oportunidad en el novedoso relevo 4x100 mixto, siempre que finalmente sea uno de los cuatro elegidos por los responsables de la selección española.

González tomará la salida a las 9.10 horas, en horario peninsular español, dentro de un potente equipo nacional que completan Carlos Mayo, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa y Jorge Blanco. El emeritense llega a Birmingham con una mejor marca de 2:08:34, conseguida en el Maratón de Valencia de diciembre de 2025, y después de revalidar esta primavera el título de campeón de España de media maratón.

No será además su primera experiencia en un Europeo. Hace dos años, en Roma, terminó undécimo en la media maratón con 1:01:55, siendo el mejor español en aquella carrera. Ahora dobla la distancia y llega después de una preparación específicamente orientada al exigente trazado británico.

Jorge Hernández, con su entrenador, Luis Carretero. / E. P. E.

Un circuito para tener paciencia

González ha pasado tres semanas concentrado en Francia acumulando kilómetros, cuestas y rodajes sobre terreno ondulado. No es casual. El circuito de Birmingham obligará a completar cinco vueltas y presenta continuos desniveles, por lo que el extremeño espera una carrera más táctica que propicia para perseguir grandes registros. Su intención, según explicó antes de viajar, será correr por sensaciones y decidir durante la propia prueba cuándo merece la pena arriesgar.

La presencia de seis españoles abre además otra vía de interés en la clasificación por equipos. González forma parte de un bloque con varios atletas acreditados alrededor de las 2.08 y 2.09 horas y en una prueba de campeonato, alejada muchas veces de los ritmos regulares de los grandes maratones urbanos, la capacidad para gestionar el recorrido puede resultar decisiva.

Hernández, pendiente del relevo mixto

La participación extremeña podría prolongarse hasta la sesión nocturna. Jorge Hernández figura entre los velocistas españoles disponibles para el 4x100 mixto, cuya final se disputará a las 21.35 horas en España. La composición definitiva del cuarteto deberá confirmarse antes de la prueba.

España llega con argumentos para aspirar al podio. En los Mundiales de Relevos disputados en mayo en Gaborone marcó 40.51 y terminó quinta en la final, en una modalidad que se estrena en el programa del Campeonato de Europa. Alemania y Países Bajos han acreditado este año registros mejores, pero el equipo español parte en el grupo que puede discutir las medallas.

Para Hernández sería el último capítulo de un Europeo en el que ya debutó individualmente en los 100 metros. El joven velocista del Atletismo Badajoz llegó a Birmingham después de proclamarse subcampeón de España absoluto con 10.22, confirmando una temporada en la que ha dado el salto definitivo a la selección absoluta.