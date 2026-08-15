EUROPEOS DE BIRMINGHAM
María Pérez, tras conquistar el oro: "Es un orgullo llegar hasta aquí"
La granadina se colgó la medalla de oro en la media maratón de marcha de los Europeos de Birmingham
Iker Kind
Paul McGrath y María Pérez han demostrado de nuevo que a España le va mucho la marcha. En poco menos de diez minutos, el catalán y la andaluza lograron dos medallas de oro más que merecidas, con una comodidad y superioridad sorprendentes. En el caso de María, ha batido el récord mundial de esta nueva prueba de media maratón.
"Feliz, no me esperaba marca ni nada. Las condiciones y la temperatura eran idóneas, pero la verdad que se nota la cuesta cuando llevas unas cuantas vueltas. Agradecer esto a todos los españoles y a Miguel Angel López. No era fácil, ya que éramos muchos y era estrecho. Hemos sabido salvarlo de la mejor manera", aseguró la granadina tras conquistar el oro.
María tuvo un bonito gesto con su competidora y amiga íntima, Antonella Palmisano. "Me habría gustado que Antonella hubiese ido al podio, la corona la ha hecho su madre para la campeona. Yo siempre quiero a mis rivales en la mejor forma posible. Le he dicho que se meta para adentro. Ahora cuando vea a Paul le daré la enhorabuena. Otra vez la marcha salvando al equipo español y nos merecemos ese respeto"
"Y con Paul McGrath hemos hecho un gran resultado. Tres finalistas. Orgullo llegar hasta aquí. Un sueño ser campeón de Europa y muy feliz", finiquitó. Es el segundo doblete español de estas características después de que María y Álvaro Martín hicieran lo propio en Berlín 2018, aunque aquella prueba fue de 20 kilómetros marcha. La andaluza batió el récord de España.
Con esta victoria en Birmingham, María Pérez amplía un palmarés de leyenda que incluye cuatro oros mundiales y dos europeos a nivel individual, dos oros continentales por equipos, un oro y una plata olímpica y un premio como atleta del año en 2025 otorgado por World Athletics. La gallega Aldara Meilán, de 19 años y entrenada por José Antonio Quintana, concluyó novena con un tiempo de 1h34:53 en su debut europeo.
Fuente: Sport
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