Chinaza, el maravilloso salto de Plasencia a Segunda División

Hace apenas un año, Chinaza Marvellous Onouha Okonyia jugaba con el Plasencia en Primera Extremeña. Hoy forma parte del primer equipo del Granada Club de Fútbol, en Segunda División. Un salto de cuatro categorías en poco más de doce meses para un atacante nigeriano nacido en 2005 que llegó a Extremadura sin hablar español, se convirtió en una de las claves del ascenso de la UPP a Tercera Federación y acaba de ampliar por cuatro temporadas su vinculación con la entidad nazarí. Este sábado, además, fue titular ante el Oviedo en la primera jornada de Liga (0-0, sustituido a los 57 minutos).

La progresión puede parecer vertiginosa desde fuera. No tanto para quienes convivieron con Chinaza durante su paso por Plasencia. Carlos Baños, su entrenador la pasada temporada, estaba convencido de que tenía condiciones para alcanzar el fútbol profesional. También había visto muy de cerca otro precedente que invitaba a pensar que ciertos talentos podían saltarse varios escalones de golpe: el de Uche, que pasó por el Moralo antes de llegar al Getafe y posteriormente a la Premier League. Por eso, el crecimiento de Chinaza le sorprende bastante menos que a quienes apenas descubren ahora al futbolista.

Chinaza llegó a la UPP recomendado por una agencia de representación. El Plasencia buscaba un perfil ofensivo con gol y apenas necesitó un par de entrenamientos para comprobar que allí había algo diferente. Baños recuerda especialmente uno de aquellos primeros días. Tras enterarse de que el jugador había entrenado también con otro equipo, abandonó la sesión y se dirigió a la grada, donde estaban los responsables deportivos del club. Su mensaje fue rotundo: "Este chaval no se puede ir de aquí". Había que cerrar su incorporación cuanto antes.

Chinaza, cuando su anunció su fichaje por el Plasencia hace un año. / UPP

Un gol por partido para ascender

La impresión inicial tuvo continuidad cuando empezó la competición. Chinaza terminó siendo decisivo en el ascenso del Plasencia de Primera Extremeña a Tercera Federación, con una media de un gol por partido. Fuerza, velocidad, potencia y facilidad para atacar el espacio conformaban un perfil difícil de encontrar en la categoría.

Su rendimiento no tardó en llamar la atención. Ya durante la temporada aparecieron clubes de superior categoría interesados en él y Baños recuerda movimientos de equipos como el Coria y el Jaraíz. Cuando llegó el mercado de invierno, en Plasencia eran conscientes de que conservarlo a medio plazo iba a resultar complicado. Había dejado de ser una apuesta para convertirse en un futbolista seguido desde varios escalones por encima.

Baños lo utilizó alguna vez en banda, aunque terminó convencido de que su mejor versión aparecía como nueve, pero no como un delantero centro estático. Chinaza puede actuar como referencia, pelear con los centrales y bajar balones, aunque su verdadero peligro aparece cuando dispone de metros para correr.

Chinaza Marvellous, en primer término, festeja con sus compañeros del Plasencia el ascenso a Tercera desde el balcón del ayuntamiento. / Toni Gudiel

"A campo abierto, con la fuerza, la velocidad y la potencia que tiene, es imparable", explica su antiguo técnico. La capacidad para tirar diagonales, atacar la espalda de la defensa y llegar al área lanzado terminó incluso modificando algunos aspectos del fútbol de la UPP. El cuerpo técnico adaptó la propuesta para explotar mejor las características de un jugador que podía decidir encuentros en muy pocas acciones.

El fútbol como idioma

Su llegada a Plasencia tuvo además una dificultad añadida. Chinaza no hablaba prácticamente nada de español. El vestuario lo arropó desde el principio y, durante un tiempo, el balón fue el principal idioma común. Más adelante comenzó a recibir clases y fue mejorando su comprensión, aunque seguía siendo poco hablador.

La adaptación tampoco se limitó al terreno de juego. Baños recuerda a un joven especialmente cercano con compañeros, técnicos y familias del entorno del club. "Es un chaval muy humilde, muy cercano", señala. Mantiene todavía relación con personas a las que conoció durante aquella temporada y su antiguo entrenador insiste en que el grupo lo protegió tanto deportiva como personalmente.

Aquella dimensión humana es una de las razones por las que en Plasencia se sigue con especial satisfacción su progresión. Para Baños, antes incluso que las cualidades futbolísticas está otro factor: "La clave de todo esto es que sea buena persona, y ese chaval es buena persona". Después añade dos rasgos que también considera indispensables para entender su crecimiento: trabajador y ambicioso.

El Granada acelera los plazos

El siguiente salto llegó este verano. El Granada incorporó inicialmente a Chinaza para formar parte del Recreativo Granada, su filial, pero la pretemporada alteró rápidamente los planes previstos para él. El técnico José Rojo Pacheta -exjugador del Mérida- lo mantuvo durante toda la preparación en dinámica del primer equipo y su evolución convenció al club para acelerar la apuesta. El Granada ha ampliado ahora su contrato por cuatro temporadas y Chinaza contará con ficha de la primera plantilla durante la 2026/27.

Arriba a la derecha formando parte del once inicial del Granada en Oviedo. / LaLiga

La decisión adquirió todavía más peso este sábado. El nigeriano fue titular ante el Oviedo en la primera jornada de Segunda División. De competir en Primera Extremeña con el Plasencia a salir de inicio en el fútbol profesional en poco más de un año.

Para Baños, el cambio de escenario puede multiplicar unas condiciones que en Extremadura se desarrollaban dentro de las limitaciones propias de un club modesto. En la UPP trabajaba con tres entrenamientos semanales y sesiones con un tiempo útil reducido. Ahora tiene a su alrededor análisis de vídeo, trabajo táctico específico, preparación física, control de la alimentación y una estructura profesional pendiente de su evolución. "Ahora va a dar un salto en todos los aspectos", considera su antiguo entrenador.

Un techo todavía por descubrir

Baños no cree que Segunda tenga que ser necesariamente la última estación. Cuando se le pregunta si ve a Chinaza alcanzando Primera División, la respuesta es sencilla: "Yo creo que sí". Incluso recuerda que hay quienes ven en sus condiciones un perfil apropiado para un fútbol tan físico como el de la Premier League. No se atreve a fijarle un techo, pero sí está convencido de que todavía tiene un enorme margen de mejora.

Hace poco más de un año, Chinaza era un recién llegado al que en Plasencia quisieron asegurar después de apenas dos entrenamientos. Luego llegaron los goles, el ascenso y un salto de cuatro categorías que lo ha colocado en el escaparate profesional. A quienes lo conocieron en la UPP, la velocidad de los acontecimientos puede impresionarles. Que haya llegado hasta allí, bastante menos.