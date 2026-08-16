Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Nueva medalla

España se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia

El conjunto español, dirigido por Alejandra Quereda y Ana Pelaz, firmó una rutina de mambo de gran dinamismo y expresividad

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, en una competición.

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, en una competición. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La selección española de gimnasia rítmica cerró este domingo su participación en los Mundiales de Fráncfort con la conquista de la medalla de plata en la final del ejercicio mixto con una puntuación de 29,050 puntos, en una prueba en la que Brasil se alzó con la medalla de oro (29,450) y Bulgaria con el bronce (28,750).

El conjunto español, dirigido por la alicantina Alejandra Quereda y Ana Pelaz, firmó una rutina de mambo de gran dinamismo y expresividad. Pese a tener que resolver pequeños desajustes en las recepciones intermedias, las gimnastas españolas salvaron todas las dificultades con solvencia para alcanzar los 29,050 puntos que les aseguraron el segundo cajón del podio.

El oro mundial del ejercicio mixto fue para el conjunto de Brasil, que completó una actuación impecable al ritmo de Lady Gaga. Con una rutina limpia, sin caídas y de alta concentración, las brasileñas obtuvieron una valoración de 29,450 puntos que les otorgaron el oro, mientras que Bulgaria se adjudicó el bronce (28,750) tras completar su mejor pase de la temporada, sin desplazamientos en las recogidas.

Por detrás del podio concluyeron: Israel (28,300), Japón (28,300, lastrada por una caída de aparato), la anfitriona Alemania (28,200), Uzbekistán (28,100) y Ucrania, que quedó apartada de los puestos de honor tras tener dos caídas del aparato.

Esta medalla de plata en el ejercicio mixto corona unos Mundiales históricos para la gimnasia rítmica española, después de que en la jornada del sábado, el conjunto capitaneado por la olímpica Inés Bergua e integrado por Salma Solaun, Andrea Fernández, Andrea Corral y las valencianas Marina Cortelles y Lucía Muñoz conquistase el oro en el concurso completo con 57,450 puntos.

Noticias relacionadas

Con ello repitió una hazaña inédita desde Atenas 1991 y aseguró la plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en un podio general que completaron Japón (plata) y Brasil (bronce).

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Trasladado de forma involuntaria al hospital de Plasencia un ravero gravemente afectado por drogas en La Granja
  2. Ayuso felicita a Guardiola, 'protagonista del éxito' de la prolongación de Almaraz ante 'un cierre sin sentido
  3. El alcalde de La Granja, ante la rave ilegal: “Se comportan de forma civilizada, hay vecinos que están bajando a ver cómo es la fiesta”
  4. Un robo de oro, perlas, diamantes y un Cartier acaba con una indemnización de casi 17.000 euros en Cáceres
  5. Fin a La Mafía en Cáceres: el restaurante cambia de nombre tras las disputas legales por la marca
  6. Una fiesta no autorizada desborda el acceso a una zona de La Granja (Cáceres) con cientos de vehículos
  7. Perfumerías Avenida adelanta el cierre de su tienda de Cánovas en Cáceres y reubica a una de las dos empleadas
  8. El terremoto de Granada se siente en Badajoz, Cáceres y Don Benito

Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Burgos

Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Burgos

España se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia

España se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia

Fuerte accidente entre un autobús urbano y un coche en la avenida virgen de Guadalupe de Cáceres

Fuerte accidente entre un autobús urbano y un coche en la avenida virgen de Guadalupe de Cáceres

Vídeo | Accidente de tráfico en la calle Virgen de Guadalupe de Cáceres

Carta de Cotrina a la militancia extremeña: "Mayo de 2027, ahí está la clave"

Carta de Cotrina a la militancia extremeña: "Mayo de 2027, ahí está la clave"

El Ayuntamiento de Alía prioriza la seguridad y suspende sus fiestas por la tormenta

Una fuerte borrasca obliga a suspender las fiestas taurinas de Alía antes de lo previsto

Una fuerte borrasca obliga a suspender las fiestas taurinas de Alía antes de lo previsto

Una fuerte borrasca obliga a suspender las fiestas taurinas de Alía antes de lo previsto
Tracking Pixel Contents