El extremeño Jorge González, mejor español en el maratón del Europeo

El extremeño Jorge González firmó una notable actuación este domingo en el maratón de los Europeos de Atletismo de Birmingham, donde terminó en 14ª posición con un tiempo de 2h11:10 y fue el mejor español en meta. El emeritense respondió así en una carrera especialmente dura por las características de un circuito urbano con cerca de 500 metros de desnivel acumulado.

González encabezó además un compacto bloque nacional. Apenas unos segundos después entraron Carlos Mayo, 15º con 2h11:27, e Ibrahim Chakir, 16º con 2h11:33. La actuación conjunta permitió a España mantenerse en la pelea por las medallas por equipos, aunque finalmente terminó cuarta con 6h34:10, a 2:02 del bronce.

Bronce para las españolas

La recompensa colectiva sí llegó en la prueba femenina. España conquistó la medalla de bronce por equipos con 7h30:41, únicamente por detrás de Gran Bretaña e Italia. Para la clasificación se contabilizaron los tiempos de las tres primeras españolas.

El grupo nacional ofreció una actuación muy sólida, con Carolina Robles octava (2h28:07), Fátima Ouhaddou 15ª (2h30:37), Ester Navarrete 18ª (2h31:57) y Meritxell Soler 20ª (2h32:21). El bronce supuso además la séptima medalla de España en estos Europeos.

Equipo español de maratón masculino con Jorge González segundo por la derecha. / RFEA

González responde en el circuito duro

Para Jorge González, Birmingham suponía otro paso importante en su crecimiento en la distancia. El atleta emeritense había llegado al Europeo con una mejor marca personal de 2h08:34 y después de proclamarse campeón de España de media maratón en 2025 y 2026. Ya había competido en el anterior Europeo de Roma, donde fue undécimo en media maratón.

Las características del trazado hacían que las marcas personales pasaran a un segundo plano. En esas condiciones, González consiguió terminar entre los 15 mejores del continente y liderar a una selección española que se quedó muy cerca de subir al podio colectivo. El título individual masculino fue para el alemán Amanal Petros, con 2h09:11, mientras que en mujeres venció la finlandesa Alisa Vainio con 2h22:26, récord de los campeonatos