Los penaltis coronan al Cacereño en la final de la Copa Federación

1 - CACEREÑO: Diego Nieves, Barea (Sergi López, min. 53), Martínez, Molina, Sevila, Gete, Luis Sánchez (José Alonso, min. 71), Runy, Iván Fernández (Navarro, min. 64), Tellechea (Álex Expósito, min. 97) y Artola (Oussama Chit, min. 64). 1 - VILLANOVENSE: Reina, Fran Castro (Caicedo, min. 46), Placi, Prince (Salvi, min. 112), Ponce, Edu Reyes, Meño (Leyton, min. 78), Jaime Almagro (Titi, min. 112), Pepe, Lucky (Piti, min. 94) y Abraham (Ingoma, min. 78). GOLES: 1-0, min. 43: Gete. 1-1, min. 70: Edu Reyes. Tanda de penaltis:4-3. ÁRBITRO: Alejandro Picón Domínguez. Amonestó a Molina y Artola, del Cacereño, y a Ponce, Prince, Caicedo, Leyton y Almagro, del Villanovense. INCIDENCIAS: Final autonómica de la Copa Federación disputada en el Nuevo Estadio de Zafra.

El Cacereño se proclamó campeón de la fase extremeña de la Copa Federación después de superar al Villanovense en una final que necesitó 120 minutos y una tanda de penaltis para encontrar vencedor. El 1-1 con el que acabaron el tiempo reglamentario y la prórroga llevó la decisión a los once metros, donde los verdes se impusieron por 4-3. Runy convirtió el lanzamiento definitivo y dio al equipo cacereño el pase a la fase nacional, con el camino hacia la Copa del Rey todavía abierto.

El primer aviso serio de los cacereños llegó en el minuto 17. Tellechea probó fortuna con un disparo que salió rozando el palo de la portería defendida por Reina. Poco después volvió a acercarse el equipo verde y fue Iván Fernández quien estuvo todavía más cerca de abrir el marcador. Desde una posición muy escorada, sacó un tiro que se estrelló en el poste.

El Villanovense tuvo también sus opciones antes del descanso. Lucky rozó el gol con un cabezazo y, ya en el minuto 40, los serones enlazaron una doble ocasión. Primero lo intentó Jaime Almagro en una acción que terminó en córner y después Diego Nieves tuvo que intervenir para evitar el tanto.

Gete rompe el equilibrio

Apenas tres minutos más tarde llegó el 1-0, y lo hizo a lo grande. Gete ejecutó una falta directa con un magnífico golpeo que terminó en la red y adelantó al Cacereño al filo del descanso. Una acción a balón parado rompió así una primera mitad bastante igualada y permitió a los verdes marcharse a vestuarios con ventaja.

Iván Fernández intenta desembarazarse de un rival. / FexF

Reacción serona

La segunda parte arrancó con tensión y sin apenas concesiones. El Villanovense empezó a acercarse con mayor peligro y en el minuto 64 llegó incluso a introducir el balón en la portería cacereña. Abraham lo empujó en boca de gol, pero el colegiado señaló una mano previa y anuló el tanto.

Los serones insistieron. Tres minutos después Lucky volvió a quedarse cerca con un remate de cabeza que salió por muy poco. El empate terminó llegando en el 70. Edu Reyes se elevó para cabecear a la red y colocar el 1-1.

Alegría en el Villanovense tras el 1-1. / FexF

A partir de ahí, la final entró en un tramo de mucha intensidad y menos ocasiones. El Villanovense pudo completar la remontada en el minuto 86 por medio de Lucky, mientras que la respuesta del Cacereño llegó casi sobre la bocina. En el 89, Oussama Chit conectó un potente remate de cabeza que encontró una gran respuesta de Reina. El guardameta evitó el 2-1 y mandó definitivamente la eliminatoria al tiempo extra.

Runy decide

El cansancio fue ganando presencia durante la prórroga. Los dos equipos se aproximaron con cautela en los primeros minutos y les costó generar ocasiones claras. Gete volvió a intentarlo a balón parado en el 110, pero esta vez Reina detuvo bien su lanzamiento de falta.

Todavía tuvo el Villanovense una oportunidad muy clara para llevarse la final antes de los penaltis. Fue en el minuto 116, cuando Leyton dispuso de una buena ocasión para marcar el 1-2. No la aprovechó y el 1-1 permaneció hasta el minuto 120.

La final quedó entonces reducida a una tanda desde los once metros. Después de más de dos horas de partido, el Cacereño estuvo más acertado y se impuso por 4-3. Runy asumió el último lanzamiento y marcó el penalti decisivo para cerrar una noche larga en Zafra y entregar a los verdes el título autonómico. El premio, además del trofeo, permite al Cacereño continuar en la fase nacional de la Copa Federación y mantener abierta la posibilidad de alcanzar la Copa del Rey.