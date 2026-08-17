Cobos pone el foco del Cacereño en la liga sin renunciar al camino hacia la Copa del Rey

El Cacereño ya tiene billete para la fase nacional de la Copa Federación, pero Julio Cobos no pierde de vista cuál será la prioridad cuando comience la temporada. El técnico verde celebró el título autonómico conseguido ante el Villanovense y dejó claro que su equipo tratará de avanzar en el torneo, aunque sin apartarse del objetivo principal: consolidarse en Primera Federación. Para poder atender ambos frentes, considera necesario completar la plantilla con dos incorporaciones.

"Nuestro objetivo, el más importante, es salvar la categoría", insistió Cobos después de la final disputada en Zafra. La Copa Federación tendrá su espacio, pero el entrenador entiende que la exigencia crecerá en cuanto las eliminatorias comiencen a convivir con el calendario liguero.

Ahí aparece una de sus principales preocupaciones. "Va a ser muy importante que lleguen esos dos jugadores que nos hacen falta para tener más fondo de armario", señaló. Sin esas incorporaciones, advirtió de que la temporada puede hacerse "muy larga" si el conjunto cacereño continúa superando rondas.

Los jugadores del Cacereño con el trofeo de campeones de la fase autonómica de la Copa Federación. / FexF

Eso no significa que el Cacereño vaya a tomarse la competición como un trámite. Cobos aseguró que el propósito es avanzar "lo máximo posible" y fijó un horizonte especialmente atractivo: alcanzar las semifinales. Llegar hasta esa ronda permitiría al club acceder a la Copa del Rey y tener la posibilidad de medirse a un rival de Primera División, un escenario interesante también desde el punto de vista económico.

Una final muy exigente

La final extremeña confirmó, además, las dificultades que puede encontrarse el Cacereño ante adversarios de inferior categoría. Cobos reconoció que el Villanovense les exigió más de lo deseado y que incluso "en algunos tramos del partido ha sido hasta superior". El entrenador puso el encuentro como ejemplo de la dificultad de mantener el mismo grado de activación ante un rival que afronta la cita con una motivación añadida.

El técnico entiende bien esa situación por experiencias anteriores vividas desde el otro lado. Recordó cómo el propio Cacereño fue capaz de eliminar al Girona en la Copa del Rey y explicó que, ante conjuntos de superior categoría, el equipo teóricamente menor acostumbra a llevar su nivel de concentración al límite. Frente al Villanovense, consideró que a sus jugadores les costó entrar en ese registro y que, tras adelantarse, volvieron a bajar ligeramente la intensidad antes del empate.

También puso su lectura de la final Diego Nieves, protagonista en la tanda de penaltis. El guardameta consideró que el Cacereño acusó en la segunda parte la carga de una pretemporada exigente y los minutos acumulados, antes de que el encuentro terminara desembocando en los penaltis. Allí, sin apenas referencias de los lanzadores del Villanovense, se guio por la intuición. "Decido tirarme a un lado y voy a muerte con ello", explicó después de detener dos lanzamientos y contribuir al título verde.

Superado ya el capítulo autonómico, el calendario empieza a mirar hacia la Liga, que arrancará en menos de dos semanas, el viernes 28 ante el Mirandés en el Príncipe Felipe. La fase nacional de la Copa Federación comenzará el 9 de septiembre, con los octavos previstos para el 16, los cuartos para el 30 y las semifinales para el 14 de octubre. La final se disputará el 14 de noviembre.

Antes habrá asuntos más inmediatos. El Cacereño jugará este viernes ante Unionistas de Salamanca su último amistoso de pretemporada y, una semana después, llegará el estreno liguero frente al Mirandés. "Ahora lo que toca es centrarnos solo y exclusivamente" en Unionistas, recalcó Cobos. Después llegará el momento de preparar la Liga y, cuando vuelva la Copa Federación, de cambiar de nuevo el foco.