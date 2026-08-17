El CAR Cáceres ya conoce su hoja de ruta en División de Honor B

El CAR Cáceres inicia esta semana la pretemporada con la vista puesta ya en una nueva campaña en División de Honor B, competición para la que conoce su calendario de la primera fase. El estreno llegará el 26 de septiembre como local ante Rugby Majadahonda, primera cita de un grupo C compuesto por ocho equipos.

El conjunto extremeño tendrá que medirse a cinco representantes madrileños: Majadahonda, Soto del Real, Cisneros Z, Alcobendas y Alcalá. Completan el grupo los andaluces Jaén y CAR Sevilla, además del propio CAR Cáceres como único representante de Extremadura.

La primera fase se disputará mediante una liga a doble vuelta, todos contra todos. Los dos primeros clasificados obtendrán plaza para la posterior fase de ascenso a División Élite, en la que se reunirán los mejores equipos de los distintos grupos y también los dos mejores terceros hasta completar un grupo de ocho conjuntos. Los equipos que no accedan a esa segunda fase por el ascenso pasarán a disputar el grupo por la permanencia.

Aunque el calendario inicial sitúa todas las jornadas en domingo, las fechas y horarios definitivos se concretarán con dos semanas de antelación. La previsión del club es que la mayoría de sus encuentros se disputen los sábados por la tarde.

Surumi se incorpora el día 24

Otra de las novedades del nuevo curso será la llegada de Jerry Surumi, una de las incorporaciones más relevantes realizadas por el CAR para esta temporada. El jugador se incorporará a la disciplina del club el lunes 24 de agosto y tendrá presencia tanto en el equipo sénior como en el trabajo de formación.

Además de formar parte de la primera plantilla, Surumi colaborará en los entrenamientos de las distintas categorías, con especial atención a los equipos M16 y M18. El club pretende aprovechar su experiencia en unas edades en las que el trabajo comienza a adquirir una mayor complejidad técnica y competitiva.

Hasta M14, el rugby de formación no se plantea propiamente como competición y tampoco se trabajan de la misma manera determinadas acciones, como la melé, que requieren una preparación técnica más específica.

Femenino y Sub16, a Castilla y León

El CAR Cáceres también ha formalizado la inscripción de sus equipos Senior Femenino y Sub16 en las respectivas competiciones de la Federación de Castilla y León.

La decisión supone un esfuerzo organizativo y económico para la entidad, pero permite garantizar partidos durante la temporada a dos categorías que actualmente no disponen de una competición autonómica extremeña suficiente.

El club mantiene al mismo tiempo el trabajo conjunto con el resto de entidades de Extremadura para intentar mejorar esa situación. Como ya ocurrió en campañas anteriores, jugadores y jugadoras pertenecientes a otros clubes que no puedan completar equipos en sus respectivas categorías podrán competir con el CAR sin perder la ficha de su entidad de origen, gracias a los acuerdos de filialidad existentes.