Balón, valentía y una asignatura pendiente para el Coria

La pretemporada empieza a consumir sus últimos días y el Coria va dejando algunas pistas de lo que pretende ser cuando lleguen los puntos. Rai Rosa quiere un equipo con personalidad con el balón, capaz de jugar por dentro y asumir riesgos, pero todavía encuentra aspectos por pulir cuando toca recuperarlo. A menos de dos semanas del estreno en Primera Federación, la presión aparece como una de las principales tareas pendientes.

El último amistoso ante el Extremadura dejó precisamente esa doble lectura. Más allá del resultado, el técnico se mostró satisfecho con buena parte de lo realizado con la pelota, pero fue bastante menos complaciente al valorar el comportamiento de su equipo sin ella. «El tema de la presión no lo hemos adoptado bien durante todo el partido», reconoció.

Más agresividad

Es ahí donde Rai Rosa sitúa buena parte del margen de mejora inmediato. «Tenemos que ser más agresivos», señaló antes de incidir también en la defensa de los duelos. Una exigencia que extendió a los futbolistas que entraron durante el encuentro. El entrenador consideró que los cambios «no han entrado como tenían que entrar» y lanzó un aviso con la competición oficial ya próxima: «Hoy no pasa nada, pero en días de partido eso no puede ocurrir».

Con balón, en cambio, el Coria parece tener bastante más definida la dirección que quiere seguir. «Tenemos muchos jugadores peloteros por dentro, muy buenos futbolistas», explicó su entrenador. La intención pasa por aprovechar esas características para construir un conjunto capaz de encontrar pases interiores, progresar por fuera y tener protagonismo con la pelota.

No será, sin embargo, una idea rígida. Rai Rosa asume que la propia temporada obligará al Coria a manejar diferentes registros y «adaptarse a la situación» de cada encuentro. El objetivo es ir incorporando esos recursos sin perder una propuesta que el técnico quiere valiente y con iniciativa.

Último amistoso

Queda poco tiempo para seguir afinándola. El Coria afrontará este domingo su último amistoso de la pretemporada frente al Betis Deportivo. Será la última prueba antes de cambiar definitivamente los ensayos por la competición.

Ocho días después llegará el primer examen oficial. El conjunto cauriense debutará en Primera Federación el domingo 30 de agosto, a las 18.30 horas, en el Stadium Gal ante el Real Unión de Irún. Para entonces, Rai Rosa espera haber avanzado en esa búsqueda de equilibrio: conservar el balón y la personalidad que ya aprecia en su equipo, pero añadir la agresividad y la coordinación sin pelota que todavía reclama. «Creo que vamos por un buen camino», resumió el técnico. El margen para recorrerlo antes de que empiece la liga es ya reducido.