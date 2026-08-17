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Piragüismo

El Iuxtanam Mérida cierra la temporada con felicidad

El club emeritense suma cuatro medallas en el Campeonato de España de barco dragón y completa el curso con el tercer puesto en la Liga Iberdrola

Representantes del Iuxtanam en Trasona.

Representantes del Iuxtanam en Trasona. / CP IUXTANAM

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E. P. E.

Mérida

El Iuxtanam Mérida cerró la temporada con cuatro medallas en el X Campeonato de España de Barco Dragón 500 metros, disputado este fin de semana en Trasona (Asturias). El conjunto emeritense consiguió dos oros, una plata y un bronce, resultados que le permitieron terminar como segundo club en el medallero.

Los títulos nacionales llegaron en Mujeres Senior DB10 y Mujeres Senior DB20, mientras que el equipo Mixto Senior DB10 obtuvo la plata. El cuarto podio correspondió al Open DB20, que se colgó el bronce.

Entre los mejores

Los resultados de Trasona pusieron el cierre a una campaña en la que el Iuxtanam Mérida también mantuvo una presencia destacada en las competiciones nacionales. El club acabó quinto en la clasificación general por equipos y tercero en la Liga Iberdrola, dentro de una temporada en la que ha seguido desarrollando su participación en la modalidad de barco dragón.

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Desde la entidad emeritense destacaron «el esfuerzo, compromiso y sacrificio de todos los deportistas que han formado parte del proyecto esta temporada», además del trabajo del cuerpo técnico y la junta directiva y del respaldo recibido por parte de familias, patrocinadores e instituciones. La mirada ya está puesta en los próximos compromisos de la temporada 2026-27.

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