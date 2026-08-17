Moronta-López y Salleras-Álvarez ganan el Máster Final de vóley playa de Don Benito

El Máster Final Ciudad de Don Benito Alfonso Cortés cerró este sábado la competición puntuable del Circuito Extremadura de Vóley Playa con victorias para las parejas Santi Moronta-César López, en categoría masculina, y Sandra Salleras-Paula Álvarez, en la femenina.

Más de 40 deportistas participaron en una jornada que acumuló alrededor de diez horas de competición en las instalaciones deportivas municipales de Don Benito. Las altas temperaturas obligaron a realizar un parón durante las horas centrales del día, mientras que la previsión de tormentas llevó también a reajustar posteriormente el programa de partidos.

Presencia extremeña en los podios

En el cuadro masculino, los madrileños Moronta y López se hicieron con el primer puesto. La mejor actuación extremeña correspondió a Jorge Andrade y el joven cadete Hugo Sánchez, que alcanzaron la final y terminaron como subcampeones. El tercer puesto fue para los jugadores locales Miguel Pilo y Fran Casado.

En categoría femenina, Sandra Salleras y Paula Álvarez, también procedentes de Madrid, conquistaron el título por delante de las malagueñas Verónica Toro y Giorgia Nespolino. El podio lo completaron las extremeñas Alicia Andrade y Lidia Moreno, de Don Benito.

Foto de familia al final del torneo. / Cedida

La entrega de premios contó con la presencia de Alfonso Cortés, que da nombre a la prueba. La organización destacó además la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito, la Federación Extremeña de Voleibol y la Dirección General de Deportes, entre otras entidades participantes en el desarrollo del torneo.

Con la cita dombenitense concluye la competición oficial puntuable de la temporada para Extremadura Vóley Playa. La actividad continuará todavía este verano con una prueba promocional mixta prevista en Ribera del Fresno los días 29 y 30 de agosto.