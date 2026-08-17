Fútbol | Pretemporada
El Sport Extremadura vence al Atleti B y al Fuensalida en Cazalegas
El conjunto verdinegro firmó una doble victoria en sus últimos compromisos de pretemporada en un fin de semana con nueve goles a favor y cero en contra
Redacción
El WAYBE-Sport Extremadura saldó con dos victorias su doble compromiso de pretemporada en Cazalegas. El conjunto verdinegro se impuso el sábado al Atlético de Madrid B Femenino por 3-0 y repitió triunfo apenas 24 horas después frente al Fuensalida, al que derrotó por un contundente 6-0. Un balance de nueve goles marcados y ninguno encajado que permite al equipo seguir avanzando en su preparación.
El primer encuentro, ante el filial rojiblanco, planteó una exigencia mayor para las extremeñas. El equipo supo mantener la intensidad y encontró el camino del gol por medio de Miriam, Anlly y Estefa, suficientes para resolver un partido en el que el WAYBE-Sport Extremadura se mostró sólido en ambas áreas y mantuvo su portería imbatida.
Seis goles para cerrar el fin de semana
El conjunto verdinegro volvió al terreno de juego el domingo para enfrentarse al Fuensalida y ofreció una versión todavía más contundente. El 6-0 reflejó la superioridad extremeña, con Valeria, Amanda, Alba y Miriam como goleadoras y un doblete de Belén que completó el marcador.
Más allá del resultado, el doble compromiso permitió al cuerpo técnico repartir minutos y continuar trabajando los automatismos de una plantilla que encara progresivamente el tramo decisivo de la preparación. El buen rendimiento ofensivo y la solidez defensiva dejan un balance positivo antes de afrontar los próximos compromisos de pretemporada y continuar ajustando el equipo de cara al inicio oficial.
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