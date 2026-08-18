El Cacereño Femenino se prepara para la temporada 2026-2027 con ambición de playoff

El Cacereño Femenino afronta la temporada 2026-2027 con la intención de dar un paso adelante en Primera Federación Femenina y volver a pelear por los puestos de playoff de ascenso. Antes de que llegue la competición oficial, el conjunto de Ernesto Sánchez continúa acumulando kilómetros en una pretemporada que tendrá este sábado una nueva parada con el II Torneo Cáceres Ciudad Europea del Deporte 2026. El equipo verde se medirá al Sporting de Huelva a las 20.00 horas en los campos Manuel Sánchez Delgado de Pinilla, con entrada gratuita.

Después de una pasada campaña marcada por la pelea por la permanencia, el técnico espera un escenario diferente. La competición contará esta vez con un solo descenso, circunstancia que, a su juicio, puede aliviar parte de la presión que acompañó al equipo durante buena parte del curso anterior. El motivo de que haya un solo descenso es que la categoría experimentará un profundo cambio en la temporada 2027-2028, en la que pasará a dividirse en dos grupos.

"Espero que mi equipo responda de una manera positiva y podamos tener opciones de luchar por puestos de playoff", señaló Sánchez durante la presentación del torneo. El entrenador considera que la presencia de numerosos filiales puede abrir todavía más esa pelea y permitir que equipos situados en la zona media mantengan opciones de entrar en las eliminatorias por el ascenso.

El punto de partida es además una plantilla que ha conseguido conservar buena parte de su estructura. Sánchez destacó que todas las futbolistas a las que el club ofreció la renovación aceptaron continuar. Para el entrenador, esa respuesta refleja también las ganas de la plantilla de mejorar lo realizado el pasado curso, en el que el Cacereño terminó asegurando la permanencia en una categoría especialmente exigente.

La ambición, en cualquier caso, se plantea sin perder de vista la realidad del club. "Esto no va solo de dinero, va de trabajo y de tener una identidad propia", afirmó el técnico al recordar la diferencia económica existente con algunos de los rivales de la pasada temporada. Su intención es construir un equipo reconocible desde el inicio de la competición oficial, con el trabajo y la humildad como principales señas de identidad.

Una pretemporada que comenzó más tarde

El Cacereño Femenino inició su preparación más tarde que algunos de sus rivales y ya disputó el pasado sábado su primer amistoso. Lo hizo ante el Logroño United, conjunto de Liga F, que se impuso por 3-0 después de marcar sus tres goles durante la primera mitad.

Sánchez salió satisfecho, pese al marcador, con la respuesta de sus jugadoras ante un rival que acumulaba aproximadamente un mes más de preparación. El técnico destacó especialmente la segunda mitad, en la que consideró que su equipo consiguió equilibrar el encuentro.

Ahora el trabajo se centra también en integrar a las nuevas incorporaciones y dar forma a una plantilla que todavía podría experimentar algún movimiento. El director deportivo reconoció que el grupo no está cerrado "al cien por cien" y que el club estará pendiente del mercado.

"Si hay alguna oportunidad, no la vamos a desaprovechar", explicó. El Cacereño contempla incorporar al menos una futbolista más, aunque todavía está por decidir si se trataría de una jugadora con ficha del primer equipo o de una joven vinculada al filial pero integrada en su dinámica.

Acción del partido del pasado sábado del Cacereño Femenino. / Cacereño Femenino

El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al primer encuentro oficial, previsto para septiembre en la Copa de la Reina. Será entonces cuando Sánchez espera empezar a ver sobre el césped el equipo que tiene en mente para una temporada en la que, después de sufrir por abajo, el Cacereño quiere intentar mirar hacia posiciones más altas.

El Sporting de Huelva, siguiente examen

Antes llegará el segundo amistoso del verano. El Sporting de Huelva será el rival este sábado en la segunda edición del Torneo Cáceres Ciudad Europea del Deporte 2026, una cita que el Cacereño ha querido aprovechar para medirse a uno de los clubs con mayor trayectoria del fútbol femenino español.

Sánchez recordó el pasado del conjunto onubense, ganador de la Copa de la Reina y con numerosas temporadas en la máxima categoría, y enmarcó el encuentro dentro de la voluntad del club de seguir creciendo tanto deportiva como socialmente. También incidió en la importancia de que el primer equipo continúe sirviendo de referencia para las jugadoras de la cantera.

El teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Bazo, destacó por su parte que la segunda edición llega ya con Cáceres reconocida oficialmente como Ciudad Europea del Deporte 2026 y subrayó el papel del deporte femenino dentro de esa programación.

El acceso a Pinilla será gratuito. Bazo animó a los aficionados a acudir al campo, mientras Sánchez planteó el amistoso como otra oportunidad para mostrar el carácter competitivo del Cacereño Femenino antes de una campaña para la que el club se ha fijado un listón más alto: dejar atrás la pelea por la permanencia e intentar acercarse al playoff de ascenso.