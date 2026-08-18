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Ajedrez

David Castellanos encadena tres torneos de ajedrez en ocho días y suma seis títulos en 2026

El jugador del Club Ajedrez Santa Isabel se impone en Higuera de Vargas, Valencia de Alcántara y Olivenza y prolonga su racha de victorias este verano

David Castellanos tras vencer en Olivenza.

David Castellanos tras vencer en Olivenza. / EP

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E. P. E.

Cáceres

David Castellanos, jugador del Club Ajedrez Santa Isabel, atraviesa un verano especialmente fructífero. El ajedrecista extremeño sumó el pasado domingo en Olivenza su tercer triunfo en apenas ocho días y elevó a seis el número de torneos ganados en lo que va de 2026.

La última victoria llegó en la XIV edición del Torneo Ciudad de Olivenza, disputado por la noche en la plaza de la Constitución y con cerca de 40 participantes. Castellanos terminó con 5,5 puntos, los mismos que Eduardo Sopa, también del Club Ajedrez Santa Isabel, y se adjudicó el título gracias al sistema de desempate.

Solo un día antes había ganado la XIV edición del Torneo de Valencia de Alcántara, donde se impuso en solitario con 5,5 puntos de seis posibles en una competición que reunió a cerca de medio centenar de jugadores. Una semana antes también había vencido en la cuarta edición del Torneo de Higuera de Vargas. Tanto en Valencia de Alcántara como en Higuera de Vargas ya había logrado el primer puesto en ediciones anteriores.

David Castellanos recibe el trofeo en Valencia de Alcántara.

David Castellanos recibe el trofeo en Valencia de Alcántara. / EP

Los resultados de este verano prolongan una trayectoria con numerosos triunfos en torneos regionales. Castellanos ganó el pasado año el circuito de la Diputación de Badajoz y en varias temporadas ha figurado entre los jugadores extremeños con mayor número de victorias en competiciones de este tipo.

En 2026 ya había conseguido otros tres títulos antes de esta racha veraniega. A comienzos de año ganó la tercera edición de La Suerte.es y el Badajoz Chess Inclusive, mientras que al inicio del verano se adjudicó la primera edición del Oliventia Chess.

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Con las victorias de Higuera de Vargas, Valencia de Alcántara y Olivenza, Castellanos alcanza así los seis torneos ganados durante este año.

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