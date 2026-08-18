Jorge Mendoza: “La salvación es el objetivo, lo demás sería engañarnos”

El Don Benito ultima su regreso a Segunda Federación con una plantilla prácticamente cerrada. Su director deportivo, Jorge Mendoza, pide prudencia, analiza la construcción del proyecto y explica por qué el factor humano también resulta decisivo al fichar.

¿En qué punto se encuentra la pretemporada y qué queda por incorporar a la plantilla actual?

Estamos ya en la cuarta semana. Las piernas van cogiendo tono y ritmo. Buscamos un mediocentro y valoramos reforzar la zona de arriba con algún jugador sub-23. Nos quedan varias fichas sub-23 y una sénior.

¿Qué sensaciones le transmite el equipo?

Son muy positivas. Han venido los jugadores que queríamos después de analizarlos mucho y se adaptan bien a lo que quiere el míster. Tenemos diez refuerzos y cada uno llega con una idea de juego diferente, así que aún queda trabajo. Salvo Antonio Pabón, que viene del Badajoz, todos conocen esta categoría o alguna superior. Gorka Santamaría, por ejemplo, ha jugado hasta en Segunda División. Esa experiencia nos ayudará.

¿Cuál debe ser el objetivo del Don Benito?

La salvación, no puede ser otro, especialmente viendo los precedentes de las últimas temporadas. Ojalá podamos estar tranquilos, asentarnos e incluso mirar hacia arriba, pero decir ahora que el equipo debe estar entre los ocho primeros sería engañarnos. Si en febrero estamos salvados, podremos replantearnos metas como la Copa del Rey o el ‘playoff’. Hay que ir paso a paso.

¿Qué dificultad espera en un grupo con clubes potentes y varios filiales?

Será muy difícil. Están los filiales del Betis, Sevilla, Las Palmas o Tenerife y clubes con aspiraciones, pero los recién ascendidos también quieren salvarse. El Melilla demuestra que el dinero no lo es todo: tenía uno de los mayores presupuestos y descendió. Hay que formar un buen grupo, conseguir que los jugadores se conozcan pronto y sacar el máximo de cada uno.

Usted insiste mucho en el factor humano al fichar.

Mi primera norma es traer buenas personas y, si además son buenos futbolistas, mejor. He descartado jugadores con un gran currículo porque había aspectos que, durante diez u once meses, podían restar más de lo que aportarían. No basta con ver vídeos de sus mejores jugadas: analizamos tres, cuatro o cinco partidos completos y pedimos al menos cinco, seis o siete informes a compañeros, entrenadores, directores deportivos o presidentes.

La afición viene de celebrar un campeonato. ¿Le preocupa que se pueda exigir demasiado?

Eso depende de cada aficionado, pero debemos ser realistas. Las anteriores etapas del Don Benito en Segunda Federación terminaron con dos descensos y una permanencia lograda en los penaltis. Es una competición que dura más de nueve meses y habrá momentos mejores y peores. Mientras el equipo esté cumpliendo el objetivo, debemos mantener la tranquilidad y apoyar, sin generar expectativas que después puedan pesar. Si al final de la temporada no se consigue la permanencia, ya habrá tiempo para hacer balance y también para las críticas.

¿Qué significó el ascenso logrado en la última jornada?

Fue muy especial porque ocurrió en casa, en mi ciudad. No vi el penalti ante el Moralo, estaba mirando a mi familia en la grada y su celebración me dijo que había entrado. Llegamos a estar siete u ocho puntos por encima del segundo y acabamos resolviendo casi en el último minuto. Se sufrió mucho, pero así también se disfruta más.

¿Qué Don Benito quiere que vea la afición esta temporada?

Un equipo con ilusión, hambre y que lo dé todo. Queremos futbolistas con los que la afición pueda identificarse, que salgan del campo sin haberse guardado nada. Aquí venimos para hacer historia.

¿Qué tendría que ocurrir para considerar que ha sido un buen año?

Lograr la permanencia, y cuanto antes, mejor. También me gustaría superar la primera eliminatoria de la Copa del Rey y que después pudiera venir un rival de Primera División al Vicente Sanz.