El Mérida no echa el cierre: aún busca gol y otro central

El Mérida presentó este martes a sus tres últimas incorporaciones, Alejandro Jay, Álex Barbu y Gio Almeida, aunque el centrocampista portugués ya conoce el Romano José Fouto después de jugar allí durante la segunda mitad de la pasada temporada. La dirección deportiva, además, dejó claro que el mercado todavía no está cerrado: el club pretende incorporar un delantero y otro central si encuentra perfiles que encajen en el proyecto.

El director deportivo, Tiago Lenho, fue el encargado de presentar a los tres futbolistas y aseguró que sus llegadas aportan "consistencia", físico y competencia a una plantilla que afronta ya la recta final de la pretemporada.

Sobre Alejandro Jay, Lenho destacó especialmente su polivalencia. El jugador, de 24 años, puede desenvolverse como lateral derecho, lateral izquierdo o carrilero y llega después de disputar la segunda mitad del pasado curso con el Europa, con el que participó en el 'playoff'. El Mérida confía en que pueda asentarse en Primera Federación y continuar creciendo en la categoría.

El propio Jay se definió como un jugador "potente físicamente" y con una "mentalidad muy competitiva". Su adaptación al equipo, explicó, está resultando sencilla más allá de las exigencias propias de la pretemporada. "Simplemente es hacerse a los compañeros, al modelo de juego", señaló.

Su estreno estuvo condicionado por una amigdalitis que le obligó a completar un tratamiento con antibióticos, aunque pudo participar en el último amistoso. El lateral explicó que Fran Beltrán se interesó por su estado después de sustituirlo.

Barbu y el reto de mejorar atrás

El segundo de los presentados fue Álex Barbu, central zurdo de 25 años procedente del Antequera y con experiencia tanto en Primera Federación como en Segunda División. Lenho incidió en sus más de 50 encuentros en la categoría de plata y en su capacidad para aportar solidez a una parcela que el Mérida quiere reforzar después de los problemas defensivos del pasado curso.

"Nos llega para ayudar y dar consistencia también a nivel defensivo", afirmó el director deportivo.

Barbu reconoció que una de las prioridades de la pretemporada pasa por mejorar el funcionamiento colectivo sin balón. El central insistió en que el trabajo defensivo no corresponde únicamente a la última línea y subrayó la importancia de coordinar mejor las basculaciones y la altura de la defensa.

"Cuanto más las trabajemos y más coordinados estemos atrás, mejor. Menos goles vamos a encajar", explicó.

El defensa también asumió que, por experiencia, deberá ejercer cierto liderazgo junto a Nacho González, que regresó este verano al conjunto romano, y Fito cuando le corresponda entrar en el equipo.

Gio vuelve por una temporada completa

El tercer protagonista fue Giovanni Almeida. El centrocampista portugués regresa al Mérida después de jugar cedido durante la segunda mitad del pasado curso por el Farense. Esta vez vuelve a préstamo para toda la temporada.

Los jugadores, con el responsable del hotel, tras la presentación. / AD Mérida

Lenho describió a Gio como un mediocentro defensivo "físicamente muy fuerte" y explicó que el Mérida confía también en seguir contribuyendo a su desarrollo. El propio jugador reconoció que fue él quien pidió volver a la capital extremeña.

Pese a ser el único pivote específico de ese perfil en la plantilla, Gio rechazó considerarse indiscutible. "Soy uno más", señaló antes de recordar que será Fran Beltrán quien decida en cada encuentro qué jugadores encajan mejor en el plan.

El portugués destacó además su tendencia a incorporarse al ataque y su entendimiento con Martin Solar, con quien ya coincidió durante la pasada campaña. "Ya sabemos cómo nos complementamos el uno al otro", explicó.

Darwin Guagua sigue pendiente del visado

Otro de los asuntos abordados durante la presentación fue la situación de Darwin Guagua, cuya llegada todavía depende de los trámites burocráticos. El joven futbolista ecuatoriano, de 18 años, se incorporará cedido por el Brentford cuando pueda resolver la documentación necesaria.

Lenho aseguró que el Mérida lleva tiempo trabajando en la operación y que espera contar con el jugador antes de que termine el mes, aunque evitó fijar una fecha.

"No es un tema que dependa del Mérida. Lo que podríamos hacer está hecho", señaló el director deportivo, que explicó que el procedimiento está ahora sujeto a cuestiones administrativas entre gobiernos.

También rebajó las expectativas sobre el papel inmediato del ecuatoriano. Recordó que el club no incorpora futbolistas con la condición de ser titulares, sino para competir por un puesto y desarrollarse dentro del equipo.

El Mérida busca todavía dos fichajes

La planificación continúa abierta. Lenho confirmó que la prioridad pasa ahora por incorporar un delantero y un defensa central, aunque matizó que el club no se siente obligado a cubrir todas las fichas sénior disponibles.

La dirección deportiva sigue rastreando distintos mercados y tampoco descarta operaciones similares a la de Darwin. Más allá del perfil futbolístico, Lenho insistió en que el criterio será encontrar jugadores capaces de encajar en el grupo.

"Que sea alguien que a nivel personal venga para aportar al grupo y, a nivel profesional, que venga también a aportar con la mentalidad correcta. Eso es lo más importante", afirmó.

Última prueba antes de la Liga

El Mérida disputará este sábado, a las 20.00 horas en el Romano José Fouto, su último amistoso de pretemporada ante el Recreativo de Huelva antes del comienzo de la competición oficial.

Lenho se mostró satisfecho con la evolución de la plantilla y restó importancia a los resultados obtenidos durante la preparación. El director deportivo señaló que el equipo atraviesa "un proceso de crecimiento grande", condicionado además por la carga física y el reparto de minutos habitual de estas semanas.

Más allá de los marcadores, aseguró que el trabajo diario y la actitud de la plantilla le transmiten tranquilidad a las puertas del inicio de la Primera Federación.