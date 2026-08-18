Nuevo test para el Extremadura ante el Betis Deportivo

El Francisco de la Hera vuelve a encenderse este miércoles para ver el segundo test en casa del Extremadura durante la presente pretemporada, lo que será su séptimo partido amistoso. Será un choque exigente ante el Betis Deportivo, de Segunda Federación, a partir de las 21.00 horas.

El Extremadura necesita seguir probando y mejorando las prestaciones tras el empate cosechado hace unos días in extremis ante el Recreativo de Huelva. El Betis Deportivo, pese a ser de una categoría inferior, ya ha demostrado que tiene una marcha más que el resto de rivales. Ganó 3-0 al Recreativo de Huelva hace unos días y ya venció al Mérida en el Estadio Romano por 2-3.

David Rocha podrá seguir probando jugadores y perfilando el once con el que debería iniciar la liga en Logroño el 31 de agosto. Para este partido se espera el debut de Diego Espejo, el último de los fichajes en llegar. El central canario lleva ya dos entrenamientos y este miércoles tendrá los primeros minutos.

Edu Sánchez

También se esperan minutos de Edu Sánchez, lateral izquierdo que fue presentado oficialmente este martes por parte del Extremadura en las instalaciones de Dental Clinic. El futbolista extremeño afronta esta nueva etapa con ambición y con el convencimiento de haber elegido un proyecto en el que puede continuar creciendo y mostrar su mejor versión.

Una figura resultó fundamental para su llegada a Almendralejo: David Rocha. Edu Sánchez ya había coincidido con el técnico durante su etapa en Mérida y reconoce que la confianza mostrada por el entrenador facilitó enormemente su decisión. «Desde el primer momento que hablé con él me transmitió sus ganas y su deseo de que viniera aquí. Me dijo que mi perfil encajaba perfectamente en sus esquemas», explicó. «Cuando un entrenador te llama personalmente, te dice que te quiere para su proyecto y que tiene ganas de que vengas, se hace todo mucho más fácil».

El jugador reconoce que Rocha conoce perfectamente sus características y que uno de sus principales objetivos será seguir evolucionando. «Me pide explotar todas mis virtudes, tanto con balón como al espacio y en ataque, pero también reforzar aquello que tengo que mejorar para conseguir dar una mejor versión de mí, sobre todo en conceptos defensivos», señaló.

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Edu Sánchez tampoco esconde sus ganas de estrenarse ante la afición azulgrana en el Francisco de la Hera. Después de no disponer de minutos en el último compromiso, espera tener pronto su oportunidad: «Tengo un montón de ganas de debutar y de hacerlo ante la afición del Extremadura. n