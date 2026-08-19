El Badajoz llevará sus cuentas de la 2024/25 a la Junta de Accionistas

El Badajoz ya tiene fecha para la celebración de su Junta General de Accionistas. El cuadro pacense celebrará el próximo 21 de septiembre la cita con la que se someterá a aprobación las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024/25. La reunión está prevista para las 13.00 en el Nuevo Vivero, mientras que la segunda convocatoria, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, tendrá lugar al día siguiente, 22 de septiembre, a la misma hora.

La Junta deberá pronunciarse sobre las cuentas del último ejercicio, la aplicación del resultado y la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante ese periodo. Se trata de los principales asuntos económicos y de gestión incluidos en el orden del día de una reunión que permitirá a los accionistas conocer y valorar la situación de la sociedad.

Colate, nuevo consejero

Uno de los puntos destacados de la convocatoria será la propuesta de nombramiento del presidente Colate Vallejo-Nágera como nuevo miembro del Consejo de Administración. Su incorporación serviría para completar hasta cinco el número de integrantes del órgano, tal y como establece el artículo 20 de los estatutos sociales del Badajoz.

La Junta también contempla la habitual delegación de facultades para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados, así como el depósito de las cuentas anuales y su inscripción en el Registro Mercantil. El orden del día se completará con el turno de ruegos y preguntas y la aprobación del acta de la reunión.

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La entidad ha recordado que los accionistas podrán asistir personalmente o estar representados por otro accionista conforme a los requisitos establecidos en los estatutos. También podrán solicitar información y aclaraciones sobre los asuntos incluidos en la convocatoria y tendrán acceso, de forma inmediata y gratuita, a la documentación correspondiente a las cuentas que serán sometidas a aprobación.

Fuente: La Crónica de Badajoz