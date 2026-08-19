El septiembre que espera al Cacereño: hasta siete partidos y la Copa del Rey en el horizonte

Un domingo de liga, tres días después Copa Federación y, si el Cacereño supera la eliminatoria, otra vez competición apenas cuatro días más tarde. El calendario de septiembre puede obligar al equipo de Julio Cobos a cambiar de registro casi sin margen: hasta siete partidos en 25 días si alcanza los cuartos de final.

La secuencia empezará en realidad antes, el viernes 28 de agosto, con el estreno esta temporada en Primera Federación ante el Mirandés en el Príncipe Felipe. Será la primera referencia de una campaña en la que Cobos ya ha dejado claro el orden de prioridades. "Nuestro objetivo, el más importante, es salvar la categoría", recalcó después de conquistar la fase extremeña de la Copa Federación el pasado domingo en Zafra ante el Villanovense.

Cuatro jornadas y hasta tres cruces

Tras recibir al recién descendido Mirandés, el Cacereño tendrá una semana hasta su siguiente compromiso. El 6 de septiembre visitará al Deportivo Fabril y, a partir de ahí, el calendario puede comenzar a estrecharse. El día 9 llegará el debut en la fase nacional de la Copa Federación, en unos dieciseisavos a partido único cuyo rival todavía está por conocer. El sorteo se realizará, previsiblemente, el 1 o 2 de septiembre. Los emparejamientos se realizarán siguiendo criterios de proximidad geográfica y dividiendo por zonas.

El posible calendario del Cacereño en el mes de septiembre. / EP

Si sale adelante, el siguiente cruce será el 16 de septiembre. Entre ambas eliminatorias aparecerá la Cultural Leonesa, que visitará el Príncipe Felipe el día 13. Y apenas cuatro días después de esos hipotéticos octavos, el Arenas Club será el siguiente rival de liga en Cáceres, el 20.

El último tramo del mes tampoco ofrecería demasiados huecos si el equipo continúa vivo en la Copa. El día 27 tocará viajar para medirse al Ourense y el 30 quedarían fijados los cuartos de final de la Copa Federación. En total, cuatro partidos de liga y tres de Copa entre el 6 y el 30 de septiembre.

El fondo de armario, en el foco

Ese posible encadenamiento ayuda a entender una de las peticiones que Cobos dejó sobre la mesa tras la final autonómica ante el Villanovense. El técnico considera que la plantilla necesita todavía dos incorporaciones para afrontar con más garantías el doble frente. "Va a ser muy importante que lleguen esos dos jugadores que nos hacen falta para tener más fondo de armario", señaló.

La preocupación no está tanto en una fecha concreta como en la acumulación. Las eliminatorias de Copa Federación se disputan a partido único, mientras la liga seguirá marcando el pulso principal de la temporada. Si el Cacereño avanza, Cobos tendrá que repartir esfuerzos sin perder de vista que la permanencia en Primera Federación está por delante de cualquier recorrido copero.

Eso no supone renunciar al torneo. El entrenador ya expresó su intención de llegar "lo máximo posible" y situó las semifinales como una meta especialmente atractiva. No es una ronda cualquiera: los cuatro semifinalistas de la Copa Federación obtienen plaza para la Copa del Rey.

Un premio al final del camino

Para alcanzar ese billete, el Cacereño tendría que superar dieciseisavos, octavos y cuartos. Las semifinales están previstas para el 14 de octubre y la final, para el 14 de noviembre. La primera ronda de la Copa del Rey se jugará el 28 de octubre, de modo que llegar a semifinales haría que el CPC también tuviera un octubre intenso, aunque con el premio de enfrentarse a un equipo de Primera División.

En esa primera ronda de la Copa del Rey estarán seguro cuatro equipos extremeño: Extremadura, Coria, Badajoz y Don Benito. Además, también buscará su billete en la fase previa el Talayuela.

Antes de mirar tan lejos, el equipo tendrá que convivir con un septiembre que puede medir la profundidad de la plantilla desde el inicio. Cobos pidió dos fichajes pensando precisamente en ese escenario. Si la Copa alarga el camino, el Cacereño pasará buena parte del mes saltando de la liga a las eliminatorias cada pocos días, con dos objetivos distintos y una misma plantilla para sostenerlos.

Pero, antes de todo eso, el Cacereño tiene esté sábado su último test de pretemporada, en el que se enfrentará al Unionistas de Salamanca (estadio Municipal Reina Sofía, 19.30 horas), un rival al que dentro de mes y medio volverá a enfrentarse en liga.