Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria, dentro del acuerdo de 19 clubs para limitar a 15 euros las entradas visitantes

El precio de las entradas visitantes tendrá un amplio consenso esta temporada en el grupo 1 de Primera Federación. Diecinueve de sus veinte clubs han alcanzado un acuerdo para establecer un máximo de 15 euros en las localidades destinadas a las aficiones que se desplacen durante la liga regular. La única entidad que no se ha sumado es la Ponferradina.

Entre los adheridos están los cuatro representantes extremeños: Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria. Los cuatro habían alcanzado apenas unas semanas antes un pacto propio para sus enfrentamientos directos, también con entradas a 15 euros, pero con condiciones adicionales para facilitar desplazamientos numerosos en los doce derbis que ofrecerá la competición.

El acuerdo general afecta a los encuentros de la fase regular entre los clubs participantes durante toda la temporada 2026/27. Quedan fuera, por tanto, posibles partidos de promoción y los compromisos de Copa del Rey.

Diecinueve clubs de acuerdo

Además de los cuatro extremeños, aparecen en la relación Real Avilés Industrial, Real Unión, Racing de Ferrol, Barakaldo, Cultural Leonesa, UD Ourense, Unionistas de Salamanca, UD Logroñés, Zamora, Lugo, Deportivo Fabril, Arenas Club, Mirandés y el filial del Athletic, entre otros integrantes del grupo.

El objetivo compartido es abaratar los desplazamientos y facilitar la presencia de aficionados visitantes. El precio máximo queda fijado, pero el pacto no establece un mismo número de localidades para todos los campos. Ese cupo dependerá del aforo disponible y de las circunstancias de cada estadio.

Ahí aparece una diferencia importante respecto al acuerdo alcanzado anteriormente por los clubs extremeños. Cacereño, Mérida y Extremadura se comprometieron a reservar un mínimo de 2.000 entradas a los abonados del rival en el Príncipe Felipe, el Romano José Fouto y el Francisco de la Hera cuando disputen entre sí los derbis regionales.

El caso particular del Coria

El Coria también forma parte tanto del pacto extremeño como del acuerdo general, aunque La Isla presenta unas circunstancias diferentes por su capacidad. El club está inmerso en la ampliación del estadio y trabaja en la adquisición de más de 1.000 localidades para aumentar el aforo. La entidad cauriense espera que las obras estén terminadas durante octubre. Hasta entonces, la aplicación de los compromisos relativos al número de entradas estará condicionada por las posibilidades de La Isla.

El acuerdo de los 19 clubs supone en cualquier caso una extensión prácticamente a todo el grupo de una fórmula que ya se aplicó la pasada temporada. En la campaña 2025-2026, 16 equipos del grupo primero, entre ellos Cacereño y Mérida, establecieron también un precio único de 15 euros para sus seguidores visitantes.

Del pacto extremeño al del grupo

La iniciativa tiene además un antecedente inmediato en Extremadura. Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria anunciaron a comienzos de agosto un acuerdo específico para que sus abonados pagasen 15 euros en los enfrentamientos entre equipos de la región.

Aquel pacto incorporaba, además de los cupos de entradas, la gestión de las localidades por parte del propio club visitante y el compromiso de facilitar, dentro de la normativa, la introducción de elementos de animación en los estadios.

Ahora el precio de 15 euros deja de ser únicamente una condición para los derbis extremeños y pasa a extenderse a casi todos los desplazamientos de la temporada. Para los aficionados de Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria, la única excepción dentro de su grupo será, salvo un cambio posterior, la visita al campo de la Ponferradina.