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Baloncesto. Liga Femenina Challenge

Carmen Suárez amplía su etapa en el Al-Qázeres

La escolta gallega afrontará su cuarta campaña en Cáceres y eleva a siete las jugadoras confirmadas para la temporada 2026-2027

Faustine Parra, del Ardoi, avanza ante la defensa de Carmen Suárez.

Faustine Parra, del Ardoi, avanza ante la defensa de Carmen Suárez. / OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI

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Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

El Al-Qázeres sigue dando forma a su plantilla para la próxima temporada en Liga Femenina Challenge. El club cacereño anunció este martes la renovación de Carmen Suárez, que afrontará su cuarta campaña consecutiva en el equipo después de llegar a Cáceres en el verano de 2023 procedente del Durán Maquinaria Ensino.

La escolta gallega, natural de Monforte de Lemos, acumula 76 partidos en Liga Femenina Challenge con el Al-Qázeres. Durante estos años también ha compaginado su presencia en el primer equipo con minutos en el conjunto de Primera Nacional, donde la pasada temporada tuvo un papel destacado. Fue elegida MVP de la Copa de Extremadura y también de la final de la Liga Ribésalat, en la que firmó 22 puntos, cinco rebotes y 25 de valoración.

Su continuidad permite a Jesús Sánchez conservar otra pieza que conoce el equipo y la competición. Suárez actúa principalmente como escolta y seguirá formando parte de una línea exterior que ha sufrido varios retoques este verano.

La renovación de Suárez eleva a siete el número de jugadoras confirmadas para el proyecto. Cuatro de ellas continúan respecto al pasado curso. Además de la escolta gallega, el club renovó anteriormente a Nerea Liste, una de sus principales referencias interiores, a la base Clara Prieto, que cumplirá su tercera temporada en Cáceres, y a Laura Salmerón, incorporada durante la segunda mitad de la pasada campaña.

A ellas se suman tres fichajes. El Al-Qázeres reforzó primero su juego interior con las portuguesas Carolina Cruz, pívot de 1,92 metros con experiencia internacional, y Mariana Silva, de 1,84. La incorporación más reciente antes de la renovación de Suárez fue la de Clara González, base gerundense de 1,73 metros que puede actuar también como escolta y que llega después de completar su etapa universitaria en Estados Unidos.

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El conjunto cacereño combina así continuidad y caras nuevas en su plantilla para afrontar otro curso en Liga Femenina Challenge, categoría en la que la pasada temporada terminó séptimo y disputó el 'playoff' por el ascenso.

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