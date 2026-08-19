«El patrocinio de la fundación hace que los deportistas podamos estar más tranquilos»

-Este 2026 está suponiendo tu consolidación en el circuito sénior internacional, compitiendo en pruebas como Sofía, Varsovia, La Nucía, Tallin o Sarajevo. ¿Qué balance haces de esta primera temporada midiéndote de forma habitual a judocas de este nivel?

-Bueno, realmente, aunque no haya sacado buenos resultados en esta temporada, estoy contento porque estoy viendo que estoy subiendo el nivel. Pienso que realmente tengo el nivel y que es cuestión de romper esa barrera en sénior; a partir de ahí, ya saldrá todo un poco más rodado.

-Después del subcampeonato de Europa Júnior logrado el pasado año, ¿cómo has vivido el cambio al circuito sénior?

Yo sabía que el paso sería complicado, pero estaba convencido que tenía un buen nivel. He notado que aquí hay un escalón más que subir. Es verdad que en júnior el potencial también es muy alto, pero en sénior el nivel bajo está un poquito más arriba, el nivel medio igual y el alto también. Además, está el cambio a la hora de estructurar las competiciones: en júnior hay dobles repescas, mientras que en sénior solo repescas si llegas a semifinales. Al final me tengo que adaptar a ese tipo de cambios, porque muchas medallas que conseguí en júnior fueron perdiendo el primer combate; pero como el que me ganaba terminaba ganando la competición, me repescaba y yo conseguía ese bronce. En sénior me ha pasado un par de veces perder con los que van a ganar y quedarme fuera. Son cambios respecto al nivel y a la estructura de la competición en los que hay bastante diferencia.

-¿En qué aspectos de tu judo sientes que más has evolucionado durante esta temporada?

-Pues yo sinceramente —y lo hablé hace poco con mi entrenador— pienso que he mejorado en todos los aspectos y que soy muchísimo mejor judoca, en todos los sentidos. Es verdad que ahora no estoy teniendo resultados, pero sé que los voy a tener, así que estoy bastante tranquilo. Pienso que esta etapa de perder me está haciendo avanzar mucho en muchísimos aspectos y estoy agradecido por estos momentos.

-¿Cómo es una semana habitual de entrenamiento cuando estás preparando una competición internacional?

-Bueno, pues realmente vivimos preparando competiciones, así que una semana habitual en mi vida es entrenar dos veces al día: una sesión de físico y una de judo, excepto los martes que hacemos dos sesiones de judo. Respecto a la preparación física, tenemos un preparador físico y la adaptamos según muchísimos factores: cómo esté de cansado, por el control de la categoría de peso (porque tengo que bajar peso) y, a medida que se acerca la competición, quitamos o añadimos cosas. Lo tenemos todo bastante bien estructurado. En resumen, es eso: entrenar dos veces al día, hacer lo que toca cuando toca, comer bien y descansar bien.

-¿Qué objetivos concretos te marcas para el tramo final de la temporada y qué competiciones tienes señaladas en el calendario?

-Sí, todavía queda año, esto no ha acabado. Me quedan dos Copas de Europa: una en septiembre y otra en octubre. Después, a finales de octubre, tenemos el Campeonato de Europa Sub-23, que es superimportante, y más adelante el Campeonato de España y a lo mejor algún Open. Así que sí, me quedan todavía cuatro o cinco competiciones entre septiembre y diciembre. Hay tiempo para poder acabar la temporada de buena forma.

Este es además tu primer año formando parte del programa de patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte. ¿Qué ha supuesto para ti contar con ese respaldo?

Estoy bastante agradecido con la Fundación porque me da mucha tranquilidad; no solo en la parte financiera, sino también por sentirme parte de un equipo. Pienso que hacen una labor increíble porque, de verdad, el deporte minoritario, sobre todo, no está bien respaldado. Creo que hacen que los deportistas nos sintamos mucho más tranquilos y nos podamos desarrollar como tal en todos los aspectos de una forma mucho más fácil.

-¿Qué significa para ti salir al tatami representando a España y a Extremadura?

-Bueno, a mí me encanta representar a España y me encanta representar a Extremadura; es algo que me pone muy contento. No es ningún tipo de presión, sino un orgullo poder sacar la cara por estos colores.

-¿Qué papel desempeñan tu entrenador, tu club y tu familia para mantenerte centrado y seguir creciendo como deportista?

-Sí, la verdad es que tener un entrenador... como los que yo tengo, a David y a Dani, es muy importante. A veces necesitas ese punto de confianza que ellos te dan. También mi club, Judo Coliseum, me ayuda mucho; me apoyan bastante y están siempre conmigo. Y claro, mi familia es lo primero siempre: sin ellos yo no sería nada.

-¿Qué consejo le darías a los jóvenes extremeños que sueñan con llegar a la élite de este deporte?

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-Yo diría a los más jóvenes que, obviamente, si están haciendo esto es porque les gusta (si no, que no lo hagan); pero si realmente sienten que esto es lo suyo, que se mantengan constantes. Si te mantienes constante e intentas mejorar un poquito día a día, se sale de todas las malas épocas. Y el sentimiento que tienes cuando sales de un mal momento y te va bien creo que es de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida, esa sensación de trabajo bien hecho.