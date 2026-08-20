800 deportistas convertirán a Mérida en la capital nacional del triatlón

Mérida se convertirá este fin de semana en uno de los principales focos del triatlón nacional con la celebración, los días 22 y 23 de agosto, del Campeonato de España de Triatlón 2026, la prueba individual más destacada del calendario de la Federación Española de Triatlón (FETRI). La cita reunirá a alrededor de 800 deportistas procedentes de distintos puntos de España.

El programa incluirá también el Campeonato Ibérico de Triatlón, con presencia de participantes portugueses, el Campeonato de España de Triatlón Paralímpico y el Campeonato de España de Triatlón Inclusivo Fundación Sanitas.

Las pruebas se presentaron este jueves en el Ayuntamiento de Mérida en un acto en el que participaron el concejal delegado de Deportes, Toni Marín; el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el diputado delegado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, Manuel Gómez Parejo; y el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo.

Marín destacó la dimensión deportiva y turística de la cita y señaló que la llegada de algunos de los principales especialistas nacionales supondrá también una oportunidad para atraer visitantes y generar actividad en la ciudad.

Nuevos recorridos por el centro

Una de las principales novedades de esta edición estará en los circuitos de carrera a pie, que trasladarán parte de la competición al centro de Mérida. Los deportistas pasarán por puntos próximos a la Alcazaba y el templo de Diana, acercando las pruebas a algunos de los espacios patrimoniales más reconocibles de la capital extremeña.

El recorrido ciclista mantendrá como uno de sus elementos característicos el paso por los puentes Romano y del Milenio.

También cambiará la ubicación del segmento de natación. Las pruebas se disputarán en esta ocasión en la ribera del Guadiana opuesta a la utilizada en anteriores ediciones, en el entorno del Puente Romano.

Mérida mantiene desde hace varios años una presencia habitual en el calendario de la FETRI. En 2025 ya acogió el Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar CSD-CESA y el Campeonato de España de Triatlón por Autonomías.

Triatletas en acción saliendo del Guadiana. / Fetri

Cinco pruebas nacionales

La competición comenzará el sábado con el Campeonato de España de Triatlón Paralímpico, cuyas primeras salidas están previstas desde las 8.30 horas.

A las 11.00 comenzará la prueba juvenil masculina y cinco minutos después lo hará la femenina. A las 11.35 se dará la salida al Campeonato de España para Grupos de Edad en distancia sprint.

Las dos principales carreras de la jornada se disputarán por la tarde. La Élite Masculina arrancará a las 18.00 horas, mientras que la Élite Femenina lo hará a las 20.00.

El programa continuará el domingo. A las 9.00 comenzará el Campeonato de España de Triatlón Inclusivo Fundación Sanitas y, desde las 10.30, se celebrará el Campeonato Ibérico para Grupos de Edad en distancia estándar.

Premio especial

El Campeonato de España será además la segunda prueba de la temporada del "Reto 300. 3 segmentos, una meta", una iniciativa que establece una clasificación específica a partir de los mejores registros parciales de los participantes.

El ganador y la ganadora recibirán 300 euros y un trofeo. La puntuación se establecerá según la posición conseguida en cada uno de los tres segmentos, con 11 puntos para el mejor registro y una escala descendente hasta el décimo clasificado.

La cita cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida y la Diputación de Badajoz, además de distintos organismos vinculados al turismo, el deporte y la gestión del conjunto arqueológico de la ciudad.

Sonia Bejarano. / FEXTRI