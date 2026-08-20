Carlos Alcaraz confirma que regresa para el US Open

¡Se confirma una de las grandes noticias del año en el mundo del tenis! Después de lesionarse en su muñeca el pasado 14 de abril en el Barcelona Open Banc Sabadell, Carlos Alcaraz está de vuelta. El tenista murciano anunció su regreso a las pistas, y estará presente en el próximo US Open tal y como confirmó a través de sus redes sociales junto a Fabrizio Romano, con su habitual mensaje 'Here we go'.

Alcaraz ha estado todo este tiempo trabajando para volver a disfrutar del tenis. El trabajo realizado en su Murcia natal ha acabado dando buen resultado, por lo que 'Carlitos' volverá a las pistas en Nueva York para disputar el último Grand Slam del año.

Un US Open de gran recuerdo

El tenista murciano, actual número dos del ranking ATP, planeaba el regreso a las pistas para este Masters 1000 de Cincinnati. Un torneo que le hubiese permitido coger sensaciones para llegar en una mejor condición a un US Open que ya conquistó en 2022 y 2025. Pero no se ha querido ir con prisa, y la vuelta de Alcaraz a las pistas será ya en territorio neoyorquino. Se espera que 'Carlitos' ya esté en Nueva York a inicios de la próxima semana.

La pesadilla de Alcaraz con su muñeca derecha arrancó el pasado 14 de abril. Tras derrotar a Otto Virtanen en la primera ronda del torneo barcelonés, el murciano ya no se presentó al siguiente partido por la dolencia física. La derrota llegó en el peor momento posible a nivel de calendario, con Roland Garros a la vuelta de la esquina y también Wimbledon. El público parisino y el londinense se quedó sin poder verle en pista.

Un 2026 que arrancó a lo grande

Alcaraz, que arrancó 2026 a lo grande sumando su primer Open de Australia al derrotar a Novak Djokovic en la final, también se impuso en el ATP 500 de Doha después de superar a Arthur Fils en la final. En el Masters 1000 de Indian Wells cayó en semis ante Daniil Medvedev, mientras que en el de Miami cayó en tercera ronda ante el estadounidense Sebastian Korda. Antes del Barcelona Open, llegó a la final del Masters 1000 de Montercarlo, pero Jannik Sinner le derrotó.

La lesión de muñeca es la más grave en su exitosa, pero todavía corta trayectoria en la élite. En cuanto vuelva a disputar un partido en el US Open, habrán transcurrido más de cuatro meses desde la última ocasión en la que cogió una raqueta en la capital catalana. Un Alcaraz que durante estos últimos días ha estado en Murcia junto a Holger Rune recuperando sensaciones y ultimando el regreso a las pistas.

Entrenos junto a Holger Rune estas últimas semanas

Alcaraz se quiso probar ante un jugador de primer nivel antes de tomar la trascendental decisión de si iba a acudir al US Open, algo que finalmente ha terminado ocurriendo. Será una vuelta exigente la que vivirá el murciano en Nueva York, con un torneo cuyos partidos son al mejor de cinco sets. Pero lo cierto es que para Carlitos, el US Open uno de los torneos más especiales para él.

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Y es que en septiembre de 2022, y con 19 años, cuatro meses y siete días, Alcaraz conquistó su primer Grand Slam, tras derrotar en la final neoyorquina a Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3. Con aquella hazaña, el murciano se convirtió en el número 1 del ranking ATP de todos los tiempos. Además, la vuelta este año le permite defender la corona conquistada el pasado año, tras derrotar en 2025 a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.