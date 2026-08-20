Fútbol | Pretemporada
El Badajoz continúa progresando tras imponerse a la Puebla
Bermu abrió el camino tras el descanso y Guille Perero cerró el 0-2 en un amistoso en el que los blanquinegros dominaron el juego y volvieron a dejar su portería a cero
El Badajoz continúa dando pasos firmes en su preparación para el regreso a Segunda Federación. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Ávila se impuso por 0-2 a la Puebla en un encuentro que resolvió en la segunda mitad gracias a los goles de Bermu y Guille Perero. Más allá del resultado, el equipo volvió a ofrecer una imagen sólida, controló el partido durante la mayor parte del tiempo y sumó su tercera portería a cero en los seis amistosos disputados hasta la fecha.
Ávila apostó de inicio por Alonso en la portería; una defensa formada por Martín, Lolo González, Jesús Sánchez y Franc Mateu; un centro del campo con Gus Quezada y Ángel Guerrero, acompañados por Manu Hernández, Carlos Bravo y Bermu; mientras que Álex Alegría fue la referencia ofensiva.
Los primeros minutos estuvieron marcados por la igualdad, aunque el Badajoz comenzó pronto a acumular acercamientos. Bermu avisó con un potente disparo desde fuera del área que se marchó muy cerca del poste, mientras que Gus Quezada volvió a probar fortuna desde la distancia poco después. El conjunto blanquinegro monopolizó la iniciativa y siguió generando peligro con otro intento lejano de Bermu y un cabezazo de Alegría tras un buen centro de Franc Mateu que rozó el primer gol.
Barba agitó el partido
La entrada de Jorge Barba antes de la media hora de juego cambió el ritmo del ataque pacense. Su mejor acción llegó poco antes del descanso con un potente disparo desde la frontal que obligó al guardameta local a realizar una gran intervención para mantener el empate. La Puebla apenas inquietó en la primera mitad, aunque dispuso de una ocasión en los últimos minutos que pasó cerca de la portería defendida por Alonso.
El premio al dominio blanquinegro llegó nada más comenzar la segunda parte. En el minuto 47, una buena combinación entre Franc Mateu, Barba y Bermu terminó con el extremo definiendo con acierto para establecer el 0-1.
Perero sentencia
Con el marcador a favor, el Badajoz no levantó el pie del acelerador. Carlos Bravo estuvo cerca del segundo tras un centro de Barba, Gus volvió a encontrarse con una buena respuesta del portero y Alegría protagonizó otra clara ocasión en una acción combinada con el propio Barba.
Ávila aprovechó el tramo final para repartir minutos entre buena parte de la plantilla, dando entrada a Tienza, Mario Gómez, Borja Domingo, Agirre, Guille Perero, Edu López, Ocaña, Ollero y Aquiles. La insistencia encontró recompensa definitiva en el minuto 87. Borja Domingo recuperó un balón en campo rival, Ollero aceleró la jugada, Aquiles obligó al portero a intervenir y Guille Perero aprovechó el rechace para firmar el definitivo 0-2.
Con este triunfo, el Badajoz sigue acumulando buenas sensaciones en una pretemporada que ya deja victorias ante Torremejía, SP Herrera y Puebla, empates frente al Villafranca y Linares y solo una derrota ante el Coria. El cuadro pacense se desplazará hasta Zafra este sábado para afrontar su séptimo compromiso de pretemporada, el penúltimo antes de comenzar la liga el próximo 6 de septiembre.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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