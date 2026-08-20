El Cacereño ficha a José González, delantero de 19 años procedente del Cádiz

El Cacereño anunció este jueves la incorporación de José González Mora (Cádiz, 25 de febrero de 2007), delantero centro de 19 años que llega procedente de la cantera del Cádiz. El nuevo jugador verde afrontará así una nueva etapa después de completar prácticamente toda su formación en el conjunto amarillo, con un paréntesis en el Atlético Madrileño juvenil.

Su incorporación tiene además una particularidad importante en la planificación de la plantilla. José González ocupará ficha sub-23, el único tipo de licencia que tenía disponible el Cacereño en estos momentos, ya que las fichas sénior están copadas. Su edad permitía, por tanto, acometer la operación sin necesidad de liberar una de las plazas destinadas a mayores de 23 años.

Nueve goles en su primer curso sénior

González viene de completar su primera temporada de manera estable en categoría sénior. En el curso 2025/26 marcó nueve goles con el Cádiz Mirandilla en el grupo 10 de Tercera Federación, todavía con edad juvenil, un registro que le permitió ganar peso en el filial amarillo.

Su salto al filial se había producido anteriormente, mientras compaginaba sus apariciones con el segundo equipo con su participación en el juvenil. En la campaña 2024/25 firmó 12 tantos en División de Honor, después de regresar a Cádiz tras su paso por el Atlético Madrileño.

Formado desde los 12 años en Cádiz

El delantero ingresó en la cantera cadista con 12 años y fue recorriendo sus distintas categorías inferiores. La única interrupción llegó en la temporada 2023/24, cuando formó parte del Atlético Madrileño juvenil, antes de regresar al Cádiz para continuar su progresión.

De vuelta en la entidad amarilla, recuperó protagonismo en División de Honor y posteriormente se asentó en el Mirandilla. Ahora da un nuevo salto con su llegada al Cacereño, que incorpora a un delantero joven y con margen de crecimiento para reforzar su ataque sin consumir una ficha sénior.