El Extremadura acelera tras el descanso y se lleva el Trofeo Ciudad de la Cordialidad

El Extremadura cerró con victoria su compromiso ante el Betis Deportivo y se adjudicó el Trofeo Almendralejo Ciudad de la Cordialidad. El conjunto azulgrana se impuso por 3-1 en el Francisco de la Hera después de una primera mitad equilibrada y de resolver el encuentro tras el descanso con los goles de Chus Villar y Giovanni Zarfino.

Extremadura y Betis Deportivo protagonizaron una primera mitad muy igualada y competida, con alternativas y un gol para cada equipo. Los azulgranas avisaron pronto, en el minuto 6, con un disparo de Ángel entre varios jugadores que terminó marchándose fuera.

El marcador no se movió hasta el minuto 37, cuando un magnífico balón interior dejó a Diego frente al guardameta bético. El atacante resolvió el mano a mano con una precisa vaselina para firmar el 1-0. El Extremadura incluso llegó a celebrar el segundo en el 44, obra de Imanol Barace, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

Cuando parecía que los locales se marcharían al descanso con ventaja, apareció el Betis Deportivo. Enzo, en el minuto 45, ejecutó una falta directa que acabó en la portería azulgrana y estableció el 1-1 con el que terminó la primera mitad.

Chus Villar y Zarfino deciden tras el descanso

Los azulgranas salieron con más acierto tras el descanso y apenas necesitaron dos minutos para volver a ponerse por delante. En el 47, Imanol Barace filtró un pase al espacio para Chus Villar, que ganó la espalda a la defensa bética y definió con un disparo cruzado para establecer el 2-1.

El Betis Deportivo buscó la reacción y estuvo cerca del empate en el 59, con una acción de Enzo por la izquierda que terminó con un disparo cruzado rozando el palo. Sin embargo, fue el Extremadura quien volvió a marcar. En el 63, una jugada colectiva terminó en las botas de Giovanni Zarfino, que resolvió con un disparo con la derecha para firmar el 3-1.

A partir del tercer tanto, el conjunto de David Rocha mantuvo la ventaja ante los intentos del filial bético hasta el pitido final. La segunda mitad también dejó los primeros minutos de Diego Espejo con la camiseta del Extremadura, en su debut como azulgrana.

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El 3-1 definitivo permitió al Extremadura celebrar otra victoria de pretemporada ante su afición y levantar el Trofeo Almendralejo Ciudad de la Cordialidad, mientras el club continúa trabajando en la confección de una plantilla que todavía podría incorporar nuevos futbolistas.