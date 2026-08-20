Hugo Carrillo, el central que el Mérida tiene a tiro para reforzar su defensa

El Mérida está muy cerca de incorporar a Hugo Carrillo (Jerez de la Frontera, 28 de mayo de 2002) para reforzar el centro de su defensa. La operación todavía no es oficial, pero el acuerdo se encuentra próximo y el zaguero jerezano se perfila como una de las siguientes incorporaciones del conjunto romano. Carrillo no participó este miércoles en el entrenamiento del Real Zaragoza, con permiso del club, mientras ultima su salida, y su destino apunta al Mérida.

Carrillo es un central diestro de 24 años y 1,85 metros. Aunque en las primeras etapas de su carrera también apareció como lateral derecho, en los últimos cursos se ha asentado principalmente en el eje de la defensa.

El futbolista pertenece al Real Zaragoza, que lo incorporó en enero de 2025 procedente del Xerez Deportivo. Después de terminar aquella temporada en el Deportivo Aragón, salió cedido el pasado verano al Real Unión de Irún, con el que consiguió el ascenso a Primera Federación. Al término del préstamo regresó a la disciplina zaragocista y ha realizado la pretemporada a las órdenes de Ibai Gómez antes de que su futuro haya vuelto a quedar pendiente del mercado.

De la cantera del Xerez al Zaragoza

Carrillo se formó durante seis temporadas en la cantera del Xerez Deportivo, por cuyas categorías juveniles y filial pasó antes de llegar al primer equipo. Su debut con los mayores se produjo durante la campaña 2020/21 frente al Rota y fue ganando presencia hasta convertirse en habitual en las alineaciones.

Uno de sus cursos de mayor participación fue el 2023/24. Disputó 37 encuentros de Tercera Federación en una temporada que terminó con el ascenso del Xerez Deportivo a Segunda Federación. Ya en la categoría superior continuó como titular: había jugado 19 partidos de liga, todos de inicio, cuando el Real Zaragoza decidió incorporarlo en el mercado de invierno de 2025.

El salto a Zaragoza le permitió acabar aquel campeonato con el Deportivo Aragón, con el que disputó once encuentros de Segunda Federación, todos como titular. También estuvo en dinámica del primer equipo y entró en alguna convocatoria, aunque no llegó a debutar oficialmente con el conjunto zaragocista.

Titular en el ascenso del Real Unión

La pasada temporada supuso otro paso en su carrera. El Zaragoza lo cedió al Real Unión, recién descendido a Segunda Federación, para que dispusiera de continuidad. Carrillo se asentó rápidamente en la defensa de un equipo que terminó consiguiendo el ascenso matemático a Primera Federación con cuatro jornadas todavía por disputarse.

Su participación fue elevada durante todo el campeonato: disputó 27 partidos de liga, todos como titular, y acumuló 2.338 minutos. El curso en Irún confirmó su continuidad en Segunda Federación y le permitió sumar un segundo ascenso en apenas tres temporadas, después del conseguido anteriormente con el Xerez Deportivo.

Ahora, el siguiente paso apunta al Mérida, que busca completar el centro de su defensa. Fran Beltrán cuenta actualmente para esa demarcación con Álex Barbu, Fito Rodríguez y Nacho González, mientras que Chechu Martínez y Hugo Sanz aparecen en el lateral izquierdo y Alejandro Jay como alternativa en el derecho.

La llegada de Carrillo daría al técnico cuatro centrales específicos para dos puestos, con Barbu, Fito, Nacho y el jerezano como opciones. El Mérida volvería además a acudir al mercado de Segunda Federación, esta vez por un futbolista que viene de competir con regularidad y lograr el ascenso con el Real Unión.