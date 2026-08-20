Fútbol | Segunda Federación Femenina
Joyce Magalhães refuerza el centro del campo del Sport Extremadura
La internacional brasileña, con más de 300 partidos en Liga F, llega al cuadro pacense para aportar experiencia al proyecto, que además ya conoce a su rival en la Copa de la Reina
Redacción
El Waybe-Sport Extremadura continúa perfilando su plantilla de cara a la nueva temporada con un refuerzo de peso para la medular. La entidad verdinegra ha anunciado la incorporación de la brasileña Joyce Magalhães, una centrocampista con una dilatada trayectoria en el fútbol español e internacional que aportará experiencia y liderazgo a un equipo que sigue preparando un curso exigente.
La futbolista llega avalada por un currículo difícil de igualar en la categoría. Internacional absoluta con Brasil, acumula más de 300 encuentros en Liga F, una cifra que refleja su prolongada presencia en la élite del fútbol femenino y su conocimiento de una competición de máxima exigencia.
Su incorporación permitirá al Sport Extremadura sumar una pieza de jerarquía en la zona ancha, con capacidad para dar equilibrio al juego y aportar criterio en la circulación del balón. La llegada de Magalhães supone además un nuevo paso en la construcción de una plantilla que mantiene la ambición de consolidar el crecimiento experimentado en los últimos meses.
Estreno copero con acento extremeño
Además, el miércoles dejó otra noticia relevante para el conjunto verdinegro. El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina ha emparejado al Sport con el Cacereño Femenino, en un derbi regional que se disputará en El Vivero entre los días 8, 9 o 10 de septiembre.
El enfrentamiento supondrá una de las primeras grandes citas oficiales del nuevo curso y medirá a dos de los principales representantes del fútbol femenino extremeño en una eliminatoria a partido único.
Mientras continúa acumulando minutos y buenas sensaciones durante la pretemporada, el Sport Extremadura sigue reforzando un proyecto que busca combinar juventud con experiencia. La llegada de Joyce Magalhães encaja precisamente en esa hoja de ruta, al incorporar a una futbolista acostumbrada a competir al máximo nivel y llamada a convertirse en una de las referencias del equipo desde el centro del campo.
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