Rodrigo Escudero, un delantero de lujo para el Extremadura

El Extremadura ya tiene por fin a su nueve deseado: Rodrigo Escudero. El atacante vallisoletano ha sido anunciado este jueves por el club azulgrana como nuevo fichaje para la temporada. Sin duda, una de las incorporaciones más esperadas en el entorno del Francisco de la Hera, para el que incluso tenían reservado el nueve en la zamarra.

Rodrigo Escudero es un delantero, sobre el papel, de enormes garantías para el Extremadura. De 32 años, el atacante acaba de ascender a Segunda División con el Sabadell, donde tuvo un gran protagonismo con nueve goles en la temporada regular. El club catalán ha decidido no renovarle y ahí ha entrado en juego el Extremadura, que desde hace unas semanas viene manteniendo contactos con el jugador. De hecho, la gran conexión entre jugador y club desde el primer momento ha sido determinante para la llegada de Escudero a Almendralejo. El Extremadura ha apostado fuerte por su fichaje y ha tenido la paciencia necesaria para poder traerlo. Rodrigo Escudero ha valorado esa apuesta y esas ganas del Extremadura por tenerle.

El futbolista ha militado las últimas cuatro temporadas en Primera Federación con grandes registros goleadores. Hace cuatro años marcó 15 goles en Talavera. Y hace dos años hizo 11 goles en Algeciras. Jugador de área, rápido y de gran definición. Incluso, sin contar con el delantero, había sido el pichichi de la actual pretemporada con el Sabadell.

Se espera que Rodrigo Escudero pueda viajar en breve a tierras extremeñas e incorporarse para poder estar en el partido amistoso de este sábado ante el Atlético Madrileño, aunque es difícil que pueda debutar este sábado.

Diego Espejo

De otro lado, Diego Espejo ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Extremadura en un acto celebrado en las instalaciones de la Estación de Servicios Antúnez Galp, patrocinador del club. El defensa, procedente de Osasuna Atlético, ya pudo disfrutar de sus primeros minutos como azulgrana ante el Betis Deportivo y reconoció haberse quedado impresionado con el estadio y su afición. «El Francisco de la Hera por dentro me ha sorprendido. Se lo dije a mis compañeros, tenemos un tapete increíble. Se me pusieron los pelos de punta cuando salté al campo y vi el ambiente que había. Fue espectacular y eso es lo que necesitamos durante toda la temporada».

El central explicó que la confianza del cuerpo técnico y la evolución experimentada por el Extremadura durante las últimas temporadas fueron determinantes para aceptar la propuesta. «El entrenador me ha transmitido mucha confianza» y «lo que me ha impulsado es el proyecto que llevan desde hace dos años, con dos ascensos seguidos. Es un proyecto a largo plazo que tiene muchas metas por conseguir», afirmó. Espejo se define como un futbolista capaz de aportar «solidez defensiva» y fortaleza en el juego aéreo, además de peligro ofensivo en las acciones a balón parado. El defensa tampoco esconde su ambición: «Siempre vamos a mirar hacia arriba, a por los play-offs o incluso quedar primeros. Creo que tenemos equipo para ello y, si llevamos dos ascensos seguidos, no será por casualidad».

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Diego Espejo durante su presentación en Antúnez Galp Almendralejo. / Rodrigo Morán

Espejo aseguró sentirse «muy feliz y muy bien arropado» desde su llegada a Almendralejo y agradeció la acogida recibida por compañeros, cuerpo técnico y directiva. Con experiencia previa en Primera Federación, advirtió además de la enorme exigencia que encontrará el Extremadura: «Es una categoría que te exige muchísimo tanto defensiva como ofensivamente y hay jugadores de mucho nivel». Pese a ello, mantiene intacta la ambición y lanzó un mensaje a la afición: «Va a ser un año muy bonito. Vamos a luchar por los objetivos que nos hemos planteado y vamos a acabar lo más arriba posible, estoy seguro».