Tierra de Barros volverá a disfrutar del motor con el I Rallyesprint de la comarca

La comarca de Tierra de Barros acogerá los próximos 29 y 30 de agosto el I Rallyesprint Tierra de Barros, una nueva prueba del calendario del automovilismo extremeño organizada por el Motor Club Villafranca Motorsport (MCV Motorsport). La competición recorrerá los términos municipales de Villafranca de los Barros, Entrín Bajo-Alto y La Albuera, con un recorrido total de 176 kilómetros y tres tramos cronometrados de 8,2 kilómetros cada uno.

La prueba será puntuable para los Campeonatos, Copas y Trofeos de Extremadura de Rallys de Asfalto y de Regularidad 2026. La actividad comenzará el sábado 29 de agosto en Villafranca de los Barros, donde se llevarán a cabo las verificaciones voluntarias y la ceremonia oficial de salida.

El domingo 30 de agosto se desarrollará la competición. Los vehículos afrontarán los tramos cronometrados entre Entrín Alto y Entrín Bajo, mientras que La Albuera acogerá el parque de asistencia y el reagrupamiento. La jornada concluirá por la tarde con la entrega de premios.

La prueba, patrocinada por la Diputación de Badajoz, ha sido presentada en la mañana de este jueves. Durante el acto, la diputada provincial Paqui Silva ha destacado la capacidad de este tipo de iniciativas para generar actividad en el territorio. «Este tipo de eventos deportivos actúan como motor de dinamización económica en nuestros pueblos, impulsando el turismo rural, la cooperación entre municipios y la fijación de población en el territorio», ha señalado.

El alcalde de Entrín Bajo-Alto, Eduardo Jiménez, ha puesto el foco en la oportunidad que representa la competición para los municipios de menor tamaño. «Esta cita es una ventana abierta para poner en valor nuestro municipio y unir a nuestros pueblos y comarcas. Vamos a poner todo el esfuerzo para intentar que se convierta en una prueba grande y tenga continuidad en los próximos años», ha asegurado.

Por su parte, el concejal de Deportes de Villafranca de los Barros, Emilio Sánchez, ha destacado las condiciones de Extremadura para acoger este tipo de acontecimientos. «Extremadura tiene unas características envidiables para la realización de pruebas de motor», ha afirmado. En este sentido, ha añadido que «albergar este evento supone un paso más en el objetivo de que Villafranca de los Barros sea reconocida como ‘Ciudad del Deporte’».

Desde La Albuera, el concejal de Deportes y Turismo, Juan Francisco Díaz, ha subrayado el carácter novedoso de la competición, al tratarse del «primer rally de asfalto que se realiza en la zona». Díaz ha pedido además a los asistentes «la máxima colaboración para que disfruten del espectáculo respetando estrictamente las normas de seguridad».

El automovilismo, en busca de consolidación

La organización corre a cargo del MCV Motorsport, un club con 40 años de trayectoria que, bajo la presidencia de Pedro Pecero, moviliza a más de 300 personas y organiza cuatro eventos anuales. Entre ellos destaca la Baja TT Dehesa Extremadura, una prueba de proyección internacional que en su última edición generó para la región un retorno superior a 15 millones de euros.

Pecero ha defendido la importancia de respaldar el sector y su capacidad para generar actividad económica. «El automovilismo deportivo es una industria y, como tal, hay que cuidarla e impulsarla con el compromiso de todos», ha manifestado.

En cuanto a los detalles técnicos de esta primera edición, la organización ha establecido un límite de 50 participantes. El cartel de la prueba rinde homenaje al primer rally de asfalto organizado por el club en 1999.

«Estoy convencido de que esta prueba va a ser un éxito rotundo, ya que posee un atractivo particular al transcurrir por zonas urbanas. Sabemos que en un futuro cercano se convertirá en una cita que suscitará un grandísimo interés entre los pilotos», ha asegurado el presidente del MCV Motorsport.

Apoyo institucional

Durante la presentación, Paqui Silva ha incidido también en el compromiso de la Diputación de Badajoz con la promoción deportiva. La diputada ha señalado que este respaldo se concreta, entre otras medidas, a través del Plan Estratégico Provincial de Dinamización Deportiva, dotado con 326.000 euros para 2026.

Noticias relacionadas

Según Silva, esta inversión busca «garantizar que el deporte siga siendo un eje clave de cohesión social, salud y desarrollo en todos los rincones de nuestra provincia».