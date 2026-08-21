"El Coria es David contra Goliat y ese va a ser nuestro lema"

¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar al Coria?

Tengo 33 años. Estudié CAFYD, el antiguo INEF, en la Universidad de León y, nada más terminar, firmé por Unionistas de Salamanca, cuando el club estaba recién creado. Allí estuve cinco años, desde Provincial hasta Segunda B, pasando por Regional y Tercera. Fueron años muy bonitos, sobre todo en dirección técnica y cantera. Después llegó la oportunidad del Real Valladolid, que además es la ciudad donde nací, y a algo así no le puedes decir que no. Allí trabajé los dos primeros años en la dirección de metodología y, posteriormente, con los distintos cambios, entré en áreas de gestión, administración y logística. Las últimas cuatro temporadas estuve en la dirección deportiva del filial, el Promesas.

Su cargo no existía hasta ahora en el Coria. ¿Qué supone ser director general en una entidad de estas características?

Se trata un poco de ordenar todo lo que ya se ha hecho muy bien. Ha habido muchas ideas y mucha gente trabajando a la vez, pero creo que, para dar el siguiente paso y que el club continúe creciendo, hay que ordenar los roles y la organización, que cada persona tenga unas funciones más específicas y, a partir de ahí, desarrollar nuevos procesos y protocolos y dar algo más de calidad a las tareas del día a día. Para mí, un director general tiene que intentar no molestar mucho, ayudar y gestionar a los demás y, sobre todo, ser un facilitador de procesos. Puede ser ante la Federación, ante instituciones públicas, con el cuerpo técnico o incluso haciendo contratos cuando sea necesario.

¿Qué puede aportar?

El fútbol es un mundo en el que los contactos tienen mucha importancia y la Primera Federación va también bastante en esa línea. Ahora estamos en pleno mercado de fichajes y el trabajo de Alfonso [Gutiérrez, el director deportivo] está siendo espectacular, como lo ha sido durante estos últimos años. Pero esa ayuda adicional que puede aportar una persona con algunos contactos más creo que puede venirle bien tanto a él como al club. Siempre desde el respeto a la parcela y al buen trabajo de cada uno, mi intención es facilitar determinados procesos que nos pueden ayudar esta temporada.

¿Por qué terminó aceptando este proyecto?

Al final, todo son ciclos. Mi salida del Valladolid fue amistosa por ambas partes. Además, durante estos años había tenido mucha relación con Leli [Gutiérrez, el presidente], con Alfonso y con otras personas del Coria porque era uno de los principales clubes con los que teníamos convenio. Por ejemplo, Álvaro Domínguez vino aquí cedido en su momento y después se quedó en la plantilla. También Tomy ayudó bastante la temporada pasada en la segunda vuelta para conseguir el ascenso. Muchas de esas operaciones, en su parte legal, las hacía yo directamente con Alfonso. Cuando salí del Valladolid, recibí la llamada para saber si me atrevía a asumir este reto y subirme al barco con ellos para mejorar esos pequeños procesos. Mi respuesta no se demoró demasiado.

Un once inicial del Coria esta pretemporada. / CD CORIA

¿Lo contempla como un posible trampolín?

Cuando firmo aquí, mi objetivo es darle estabilidad al club, siempre desde la responsabilidad económica, durante todo el tiempo que el Coria quiera contar conmigo. No lo veo como un escaparate. Es verdad que el Coria es un sitio desde el que mucha gente se ha promocionado. Alfonso, con 22 años, tiene un futuro brillante y seguramente no le faltarán ofertas si continúa haciendo bien su trabajo. Estar en Primera Federación también da una mayor visibilidad. Lo mismo ocurre con Rai [Rosa, el entrenador] y con los jugadores si hacen una buena temporada. Pero nosotros debemos estar con la cabeza al 200% en el Coria. Nuestro objetivo este año es conseguir esa salvación tan ansiada y que va a ser tan difícil. Tenemos un presupuesto muy reducido, estamos en una localidad de unos 12.000 habitantes y nos hemos marcado como objetivo rondar los mil socios.

Existen ejemplos recientes de clubes modestos que sufrieron mucho tras ascender. ¿Qué debe aprender el Coria para no cometer esos errores?

Hemos hablado mucho de esos casos durante las últimas semanas. Tenemos una responsabilidad económica y también social. José María [Hernández, el tesorero] y Leli llevan muchos años gestionando este club y son los primeros que tienen claro que no se puede hipotecar el futuro de la entidad por perseguir ningún objetivo deportivo. Las previsiones presupuestarias son muy claras. Creo que estaremos en torno al millón de euros, no más. Es una cantidad ínfima en comparación con otros clubes con los que vamos a competir por la permanencia, pero no vamos a invertir dos millones si no los tenemos. Sabemos cuál es nuestro límite salarial, cuál es el salario mínimo de la categoría y cuántos jugadores necesitamos en la plantilla para mantenernos dentro de los límites que nos hemos marcado. A partir de ahí, el resto de áreas del club tienen que remar: patrocinios, negocio, área institucional... Hay que intentar conseguir los mayores ingresos posibles para sufragar gastos como los desplazamientos. Tenemos viajes a Irún, Ferrol o A Coruña que son larguísimos y que pueden obligarnos a hacer noche.

¿El siguiente paso podría ser convertirse en sociedad anónima deportiva?

Esa es una pregunta más para el presidente y para la junta directiva. Entiendo que no, pero yo soy un trabajador recién contratado. No tengo ni las cuentas ni los elementos necesarios para tomar una decisión de ese tipo o emitir una opinión con fundamento. Prefiero no mojarme porque no tengo argumentos suficientes para hacerlo.

¿También entrará dentro de sus funciones la organización de la cantera?

Un director general toca prácticamente todas las áreas. Este año, con el ascenso del juvenil a Liga Nacional, la cantera adquiere además una importancia especial. No tenemos un filial como tal, por lo que nuestro Juvenil A ejerce un poco esa función. Para nosotros es básico mantener la categoría porque nos permite atraer talento. Este año han llegado tres jugadores de fuera y también hay chicos que están realizando la pretemporada con el primer equipo. La idea es dotarlo de una buena base para conseguir, al menos, la permanencia e ir progresando poco a poco. La cantera no puede ser un gasto, sino una inversión de futuro. Queremos que los jóvenes vean que el Coria está cerca del fútbol profesional y que venir aquí les permite disputar partidos importantes, enfrentarse a equipos profesionales o tener incluso la posibilidad de jugar una Copa del Rey.

¿Participa en los fichajes o esa responsabilidad corresponde exclusivamente a Alfonso Gutiérrez?

Es el director deportivo y es quien manda en esa parcela. Lleva prácticamente todo el contacto diario con representantes, clubes y jugadores. Evidentemente, quienes tenemos cierto bagaje y podemos ayudar lo hacemos. Si me pide consejo, ayuda o que le eche un cable, no le voy a decir que no. Pero él es el líder al cien por cien de esta parcela. Los demás estamos para asesorarle cuando nos lo pida.

Varios futbolistas han decidido seguir pese a tener propuestas de clubes con mayor presupuesto. ¿Qué dice eso del proyecto?

Habla muy bien del proyecto, de Alfonso y de Rai, y también de cómo se ve al Coria desde fuera. Creo que es un club muy familiar y cercano, que muchos futbolistas contemplan como un lugar desde el que pueden crecer de cara al futuro. Yo lo veía desde fuera y me parece impresionante lo conseguido durante estos últimos años, con dos ascensos y una fase de ascenso anterior, teniendo en cuenta los recursos económicos disponibles. Que determinados jugadores apuesten por quedarse es muy importante porque son santo y seña del proyecto. También habla muy bien del trabajo de scouting y captación realizado. Que clubes con mucha mayor capacidad económica se fijen en nuestros jugadores demuestra que se están haciendo bien las cosas.

Rai Rosa. / CD CORIA

Rai habló de dos fichajes para completar la plantilla, aunque también se ha hablado de tres o incluso cuatro incorporaciones. ¿Cuántos jugadores pueden llegar todavía?

Quedan unos diez días de mercado y todo dependerá de la situación económica. Cuatro, desde luego, creo que no; tres también va a ser difícil. Dependerá de lo que Alfonso consiga negociar durante estos próximos días. Es verdad que el mercado se está moviendo muchísimo ahora, pero nuestra situación económica es la que es y debemos ser conscientes de nuestras limitaciones. Cualquier oportunidad interesante que aparezca la vamos a valorar, sobre todo en las posiciones que consideramos que debemos reforzar, pero no nos vamos a volver locos. Diría que la plantilla está hecha al 95%. Salvo algunas situaciones que están apareciendo estos días y que pueden ser interesantes, no creo que haya muchas más incorporaciones.

¿Qué mensaje trasladaría a la afición y, especialmente, a las empresas de Coria y de la comarca?

Este año calculamos que pueden venir a Coria entre 10.000 y 15.000 personas únicamente para ver fútbol. Llegarán desde diferentes puntos de España y queremos que, además de venir al campo, estén en nuestros restaurantes, se alojen en nuestros hoteles, visiten la catedral, conozcan Sierra de Gata... Nos gustaría que el Coria sirviera también para promocionar toda la comarca. En cuanto a las empresas, por lo que me trasladan desde el área de negocio, la respuesta está siendo buena, pero cualquier ayuda adicional nos vendría muy bien porque tenemos un presupuesto muy limitado. Vamos a intentar aprovechar también todas las retransmisiones televisivas que habrá durante la temporada para dar la máxima visibilidad posible a nuestros patrocinadores, tanto en la camiseta como mediante placas, lonas y otros soportes. Queremos innovar y ser originales en patrocinios, publicidad y área de negocio. Incluso estamos valorando alguna posible mascota. Estamos abiertos a que empresas de Coria y de los pueblos de alrededor quieran sumarse a este reto.

Puede existir cierta euforia en la grada. ¿Es importante recordar que el objetivo debe ser exclusivamente la permanencia?

Durante esta temporada van a venir futbolistas de un nivel profesional enorme. Algunos han disputado incluso la Champions y otros han jugado muchos años en Primera o Segunda División. Nosotros competimos con otros mimbres: jugadores con hambre, con mucha fuerza y ganas, muchos procedentes de canteras profesionales y a los que todavía les queda camino por delante. Esos son nuestros mimbres. Necesitamos el apoyo de la gente, pero también paciencia. Habrá momentos buenos y otros menos buenos durante la temporada. Lo he dicho ya en varias entrevistas: somos David contra Goliat. Ese va a ser nuestro lema hasta final de temporada: David contra Goliat.