El Don Benito refuerza su centro del campo con Nacho Goma

El Don Benito continúa dando forma a su plantilla para su regreso a Segunda Federación y ha cerrado la incorporación del centrocampista Nacho Goma, que llega procedente del Estepona para reforzar la medular del conjunto dirigido por José Carlos Prieto.

Goma, nacido en Jerez de la Frontera y a punto de cumplir 29 años, es un futbolista con amplia experiencia en categorías nacionales que puede desenvolverse tanto como centrocampista como en posiciones más adelantadas. Su llegada aporta experiencia y alternativas a una zona del campo en la que la dirección deportiva todavía buscaba aumentar sus efectivos.

Goma ha defendido durante las últimas temporadas la camiseta del Estepona, donde en la campaña 2024-2025 disputó 32 encuentros y anotó cuatro goles. Antes pasó por clubes como Atlético Sanluqueño, Xerez Deportivo o Mérida, con el que compitió también en Segunda Federación antes de dar el salto a Primera Federación.

El nuevo futbolista rojiblanco había iniciado este verano la pretemporada a prueba con el Numancia e incluso participó en el primer amistoso del conjunto soriano ante la SD Logroñés. Finalmente, su futuro estará en el Vicente Sanz y en un Don Benito que continúa incorporando piezas de cara a una temporada en la que la permanencia aparece como la primera meta.

Precisamente, el director deportivo del club, Jorge Mendoza, dejó clara esta semana en una entrevista publicada por El Periódico Extremadura la hoja de ruta del proyecto. «La salvación es el objetivo, lo demás sería engañarnos», señaló Mendoza, que ha apostado durante el verano por confeccionar una plantilla que combine juventud con futbolistas conocedores de la categoría.

Penúltima prueba en Jaraíz

Mientras continúa perfilando su plantilla, el Don Benito afrontará este domingo 23 de agosto su penúltimo amistoso de pretemporada frente al CF Jaraíz, conjunto que militará esta temporada en Tercera Federación y que está dirigido por Juan García, viejo conocido del Vicente Sanz tras su etapa como entrenador rojiblanco.

Será un nuevo ensayo para los de José Carlos Prieto después de imponerse el pasado domingo por 5-1 al Cabeza del Buey, con doblete de Keita y tantos de Gorka Santamaría, Busi y Sergio Alonso.

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Tras la cita ante el Jaraíz, al Don Benito le quedará una última prueba de preparación antes de afrontar el inicio liguero en Segunda Federación, previsto para el primer fin de semana de septiembre.