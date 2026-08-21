El Al-Qázeres ficha a Chandler Prater, una exterior con amplio recorrido en la NCAA

El Al-Qázeres anunció este viernes el fichaje de Chandler Prater, jugadora estadounidense de 25 años que reforzará su línea exterior durante la temporada 2026/27. La nueva incorporación del conjunto cacereño llega directamente de Mississippi State, después de completar una extensa trayectoria en el baloncesto universitario estadounidense.

Natural de Kansas City (Misuri) y con 1,78 metros de altura, Prater aparece definida por el club como alero, aunque a lo largo de su carrera ha alternado las posiciones de escolta y alero. Esa polivalencia, unida a su capacidad reboteadora y defensiva, amplía las posibilidades del Al-Qázeres en las posiciones exteriores.

La estadounidense viene además de completar uno de sus mejores cursos universitarios. En la campaña 2025/26 disputó 30 partidos con Mississippi State, 18 como titular, y promedió 8,1 puntos, 5 rebotes, 1,7 asistencias y 1,3 robos en 21,8 minutos. Firmó doce encuentros por encima de los diez puntos y alcanzó dobles figuras en rebotes en cinco ocasiones.

Cinco dobles-dobles consecutivos

Uno de los momentos más destacados de su última temporada llegó al término de la fase previa a la competición de conferencia, cuando encadenó cinco dobles-dobles consecutivos, algo que ninguna jugadora de Mississippi State conseguía desde Teaira McCowan en 2019. Su máxima anotación universitaria también llegó ese curso, con 25 puntos ante Mississippi Valley State, encuentro en el que añadió cinco rebotes y cinco asistencias.

Chadler Prater. / Mike Mattina

Prater había disputado ya la campaña anterior con Mississippi State tras recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin prematuramente a su paso por Oklahoma State. En su primer año con las Bulldogs participó en 34 partidos, doce como titular, con medias de 6,4 puntos y 4,2 rebotes.

Su etapa universitaria comenzó en Kansas, donde permaneció cuatro temporadas después de pasar su primer curso como redshirt. Su mejor campaña con las Jayhawks fue la 2022/23: disputó 35 encuentros, 33 como titular, y promedió 9,5 puntos y 6 rebotes, además de firmar cuatro dobles-dobles. Aquel equipo se proclamó campeón del WNIT y Prater fue además incluida en las distinciones académicas de la Big 12.

De Kansas a Cáceres

Después de su etapa en Kansas dio el salto a Oklahoma State para la temporada 2023/24. Solo pudo jugar cinco partidos antes de sufrir la lesión que acabó con su curso, aunque en ellos presentó unas medias de ocho puntos y seis rebotes. Posteriormente recaló en Mississippi State, donde recuperó continuidad y completó sus dos últimas temporadas universitarias.

El Al-Qázeres incorpora así una jugadora con más de 150 partidos de experiencia en la NCAA, acostumbrada a competir en algunas de las principales conferencias del baloncesto universitario estadounidense y capaz de aportar en anotación, rebote y defensa desde varias posiciones exteriores.