Adrián Salguero y Hugo Carrillo, dos zagueros polivalentes para el Mérida

A falta de saber si logra incorporar un delantero más, el Mérida encara el inicio de la competición con prácticamente todos los deberes hechos. El conjunto emeritense presentó este martes a sus dos últimos refuerzos para la línea defensiva, Adrián Salguero y Hugo Carrillo, dos jugadores de 23 años que completan las opciones de Fran Beltrán en la retaguardia. En el acto estuvo también el director deportivo del club, Tiago Lenho, que valoró las características de ambos futbolistas y dio por cerrada la composición de la defensa.

Salguero, procedente del Juventud Torremolinos, llega para ocupar principalmente el lateral derecho, aunque su trayectoria ha estado ligada fundamentalmente a la posición de central. El futbolista catalán reconoció que se siente cada vez más cómodo en su nuevo rol después de haber disputado como lateral buena parte de la pasada temporada.

"He jugado siempre de central, pero ahora tengo el rol de lateral y soy un jugador que puede jugar en bastantes posiciones", explicó el defensor, que valoró especialmente la posibilidad de recalar en el Mérida después de varias conversaciones mantenidas durante el verano. De hecho, reconoció que hubo otras opciones, aunque "nuestra prioridad siempre ha sido el Mérida".

Su llegada se produjo después de un periodo en el que tuvo que trabajar por su cuenta en Tarragona mientras esperaba una oportunidad. Esa falta de entrenamiento colectivo se dejó notar en sus primeros minutos de pretemporada, aunque el propio jugador asegura haber recuperado rápidamente el ritmo. "El primer partido me costó un poco más, pero ya en el otro partido me sentí muchísimo más cómodo", señaló.

Salguero también explicó las primeras indicaciones recibidas por parte de Fran Beltrán, centradas especialmente en mejorar los perfiles defensivos y la basculación. "Se enfoca sobre todo en el tema de los perfiles y, sobre todo, en el tema de la basculación, estar juntos entre líneas", apuntó.

Carrillo, un central con salida de balón

Junto a Salguero fue presentado Hugo Carrillo, central diestro de 23 años que llega cedido por el Zaragoza después de haber realizado toda la pretemporada con el primer equipo aragonés. El defensor pasó la pasada campaña por el Real Unión.

El propio Lenho destacó que Carrillo llega "físicamente preparado" después de haber hecho la pretemporada con su club de origen, mientras que el futbolista se definió como un central con "buena salida de balón, buena lectura del juego" y capacidad para desenvolverse en los duelos lejos del área.

Carrillo explicó que conoció el proyecto emeritense durante el verano y que la propuesta le convenció rápidamente. "Me comentó el proyecto, me dijo que era un proyecto bastante ambicioso, que coincidía mucho con mi forma de ser", relató. También destacó la infraestructura del club, el significado del Mérida para sus aficionados y el ambiente futbolístico de la ciudad como elementos decisivos para aceptar la propuesta.

Aunque comenzó su carrera como lateral, Carrillo tiene claro dónde ofrece su mejor versión: "El mejor Hugo es de central".

Con las incorporaciones de ambos futbolistas, Lenho considera que la defensa queda cerrada. El director deportivo explicó que tanto Salguero como Carrillo responden a una de las características que busca en sus futbolistas: la polivalencia. Los dos tienen una posición principal, pero también pueden desempeñar otras funciones, una cualidad que el portugués considera especialmente valiosa.