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Fútbol. Primera Federación / Primera Federación Femenina

Doble ofrenda floral de Cacereño y Cacereño Femenino a la Virgen de la Montaña

Un año más los dos clubs prolongan la tradición en el santuario de Cáceres

Cacereño y Cacereño Femenino, con la Virgen de la Montaña este martes.

Cacereño y Cacereño Femenino, con la Virgen de la Montaña este martes. / CP CACEREÑO

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E. P. E.

Cáceres

Son dos entidades distintas, pero el Cacereño y el Cacereño Femenino realizaron de forma conjunta este martes su ofrenda floral a la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres. Una amplia representación de ambos conjuntos acudió al santuario para participar en un acto habitual antes del inicio de la temporada, en el que jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos y responsables de los dos equipos mostraron su respeto y cercanía con una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. La visita sirvió también como punto de unión entre los dos clubs y su entorno, a pocos días del comienzo de la competición oficial en el caso del masculino. No faltó Unai Rodríguez, el mediocentro cedido por el Villarreal que es la última pieza de la plantilla del CPC.

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