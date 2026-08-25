Fútbol
El Extremadura confirma el fichaje de Bekhoucha, que llega del Getafe
El lateral derecho de 21 años llega al Francisco de la Hera tras haber jugado 9 partidos en Primera División en las dos últimas temporadas
El Extremadura sigue apuntalando su plantilla de cara al debut liguero del lunes en Las Gaunas y lo hace con un nuevo movimiento de campanillas. El club ha anunciado la llegada de Ismael Bekhoucha, lateral derecho de 21 años que llega traspasado procedente del Getafe, con el que ha jugado hasta nueve partidos en Primera División durante las últimas dos temporadas.
La llegada de Bekhoucha colma las expectativas del cuerpo técnico azulgrana, que tenía preferencia por reforzar esa posición específica de lateral derecho tras una nueva lesión de Fran Rosales en pretemporada y tener a Imanol Barace, que ocupa ese puesto, pero no es su posición natural. El jugador madrileño, de ascendencia marroquí, tiene una enorme experiencia pese a su juventud. Durante las dos últimas temporadas ha estado en dinámica de trabajo del primer equipo que dirige Pepe Bordalás, que incluso le hizo debutar en Primera el año pasado. Bekhoucha ha alternado la máxima categoría con el filial de Segunda Federación. Este año comenzó la pretemporada con Bordalás, pero una lesión muscular le apartó de su progresión. El Getafe había cubierto esa parcela y el Extremadura se ha movido rápido para obtener el traspaso del futbolista, que es muy interesante de cara a futuro.
El propio Bekhoucha será presentado este mismo miércoles en el estadio Francisco de la Hera, a partir de las 13.00 horas. El club tiene pensado presentar también a Rodrigo Escudero esta semana y se guarda la opción de materializar un último fichaje más antes de que cierre la ventana de mercado. La preferencia es un extremo sub23.
Mientras esto ocurre, la plantilla se concentra para preparar el debut liguero en Las Gaunas, el lunes a las 19.00 horas. Para ese partido, el Extremadura tiene la baja de Fran Rosales, por lesión. Es probable que Bekhoucha, que está en fase final de su recuperación, tampoco pueda jugar ese encuentro. La plantilla vuelve este miércoles al trabajo tras dos jornadas de descanso.
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