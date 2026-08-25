José Mourinho mantiene en la lista ante la Real Sociedad al pacense Alexis Ciria

Alexis Ciria vuelve a estar a las puertas de un momento especial. El futbolista pacense de 18 años ha entrado en la convocatoria del Real Madrid para recibir este miércoles (21.00 horas) a la Real Sociedad y tendrá una segunda oportunidad para estrenarse oficialmente con el primer equipo. José Mourinho ya contó con él para el debut liguero ante el Espanyol, aunque entonces permaneció en el banquillo sin disputar ningún minuto.

La expectación tendrá esta vez un ingrediente añadido. El partido se disputa en el Santiago Bernabéu, por lo que una eventual entrada al terreno de juego permitiría a Ciria vivir su debut oficial como madridista en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial. Nacido en Badajoz el 4 de enero de 2008 y formado inicialmente en el Flecha Negra, el extremeño se ha convertido durante este verano en una de las grandes apariciones de la cantera blanca.

Ciria aprovechó las oportunidades que Mourinho le concedió durante la preparación. Marcó ante la Fiorentina en su estreno con el primer equipo y posteriormente dio una asistencia frente al Ferencvaros, además de seguir acumulando minutos en los siguientes amistosos. Su rendimiento le permitió superar el corte de la pretemporada y mantenerse junto a los mayores cuando empezó la competición oficial.

El pasado sábado ya estuvo entre los elegidos para visitar al Espanyol. El Real Madrid ganó 1-2 gracias a los goles de Bellingham y Carlos Espí, este último en los instantes finales, pero Mourinho realizó sus cambios sin recurrir al pacense. Ciria, Cestero y Mario Rivas fueron los tres canteranos que completaron aquella convocatoria y los tres vuelven a aparecer en la lista para enfrentarse a la Real.

Estreno en el Bernabéu

Más allá del interés extremeño, el encuentro supondrá el primer partido del nuevo proyecto de Mourinho en el Bernabéu. El Madrid comenzó el campeonato con tres puntos en Barcelona y busca dar continuidad a ese arranque ante una Real Sociedad que, por el contrario, se estrenó con derrota por 1-0 frente al Betis. El choque corresponde a la primera jornada, aplazada en su momento, y permitirá a ambos ponerse al día en el calendario.

Ciria parte nuevamente como una de las alternativas desde el banquillo en una plantilla cargada de estrellas. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde o Bernardo Silva aparecen en una convocatoria en la que también continúa haciéndose un hueco el joven futbolista de Badajoz.