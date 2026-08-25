Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria, listos para que empiece lo bueno

La cuenta atrás terminó para Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria, los cuatro representantes extremeños que compartirán protagonismo esta temporada en Primera Federación. Los amistosos ya son historia y cada uno llega al estreno liguero con sensaciones y caminos diferentes. El Mérida dejó solidez pero también dudas en ataque; el Cacereño convirtió parte del verano en competición real con la Copa Federación; el Extremadura fue de menos a más en su adaptación al salto de categoría; y el Coria cerró una preparación que reforzó su confianza ante rivales de entidad. Cuatro pretemporadas distintas para un mismo reto: demostrar desde la primera jornada que la amplia presencia extremeña en la categoría puede ir mucho más allá de la simple permanencia.

Once inicial del Mérida en un partido de pretemporada. / AD MÉRIDA

Dudas ofensivas y mejoría defensiva en el Mérida

Tras un calendario exigente, el equipo de Fran Beltrán cierra el verano con solidez defensiva, pero todavía con el gol como gran asignatura pendiente

El Mérida hace un balance de pretemporada que obliga a mirar al inicio de la competición con cierta prudencia. El conjunto de Fran Beltrán ha disputado siete encuentros, con una única victoria, dos empates y cuatro derrotas, seis goles a favor y trece en contra. Unos números que no invitan a hablar de una preparación especialmente brillante, aunque sí existen algunos elementos sobre los que construir de cara al estreno.

El calendario no fue sencillo. Los emeritenses comenzaron con un contundente 4-0 ante el Benfica B y luego cayó por 2-0 frente al Al Nassr. El tercer amistoso, ante el Betis Deportivo, terminó con un 2-3 en el Romano. El filial verdiblanco, esta temporada en Segunda Federación, llegó a remontar después de que el conjunto emeritense disfrutara de una ventaja de dos goles.

La derrota por 3-0 ante el Leganés volvió a evidenciar las dificultades del equipo para competir durante determinados momentos ante un rival de mayor categoría. Hasta entonces, las sensaciones y los resultados dejaban bastantes interrogantes, especialmente en el apartado defensivo.

El tramo final de la preparación permitió, al menos, corregir parcialmente esa tendencia. El 0-0 ante el Sevilla Atlético fue el primer encuentro en el que el Mérida consiguió dejar su portería a cero. Beltrán destacó entonces el trabajo realizado en situaciones de bloque medio y la mejoría colectiva en la parcela defensiva. La dinámica continuó con la única victoria del verano, el 2-1 frente al Alcorcón, antes de cerrar la preparación con otro 0-0 ante el Recreativo.

La evolución del equipo conforme ha ido pasando el verano deja una sensación contradictoria. Por un lado, ha ido mostrando cierta evolución positiva hacia una mayor solidez y capacidad para evitar errores atrás. Por otro, también ha quedado patente la dificultad para generar ocasiones y encontrar el camino del gol. Los seis tantos marcados en siete partidos son un dato que refleja uno de los principales interrogantes que deberá resolver el conjunto romano.

A pesar de mantenerse nueve jugadores de la temporada pasada, incluido Gio Almeida, la renovación de la plantilla explica, en parte, esas dificultades. El Mérida ha incorporado trece jugadores, entre ellos todos los defensas del plantel y, precisamente, en la parcela defensiva es donde se ha visto mejor evolución del equipo. Sin embargo, en la parcela ofensiva es donde tienen más protagonismo los ‘veteranos’ y el equipo no ha terminado de funcionar hasta ahora. En este sentido, se ha mantenido la pareja de delanteros que terminó la pasada campaña, Sofiane y Hallsson, pero se estudia que llegue un tercer atacante.

El sábado (19.15 horas), recibiendo al Deportivo Fabril, comienza la competición de verdad y será el momento de comprobar si el trabajo de estas semanas y la adaptación de los nuevos fichajes permiten transformar esas dudas en un equipo capaz de competir con garantías desde el inicio.

Los titulares del Cacereño en el partido ante el Unionistas. / CP CACEREÑO

El Cacereño cumple con su meta de pelear por un sueño

La Copa Federación condicionó la preparación de los verdes, que conquistaron el título regional por penaltis, y mantienen abierta la vía hacia la Copa del Rey

La pretemporada del Cacereño tuvo una particularidad que la diferenció de la mayoría de sus rivales: varios de sus ensayos no fueron realmente amistosos. Julio Cobos y su plantilla comenzaron la preparación con un objetivo competitivo inmediato, superar eliminatorias en la fase extremeña de la Copa Federación, conquistar el título regional y mantener abierto el camino que puede llevarles nuevamente a la Copa del Rey. Ese primer reto quedó cumplido.

El equipo verde mezcló desde finales de julio los partidos de preparación con encuentros en los que ya había algo en juego. Arrancó con un 1-1 ante el Real Jaén y ganó después 0-2 al Villanovense, antes de estrenarse en la Copa Federación. El Cacereño sufrió para eliminar 1-2 al Santa Amalia en cuartos y seis días después volvió a superar una eliminatoria apretada, esta vez con un 2-1 frente al Gévora en el Príncipe Felipe.

Entre medias conquistó el Trofeo Ciudad de Cáceres con un 1-0 al Guadalajara. La derrota más dura llegó posteriormente en Jaén, donde perdió 3-0 en un encuentro que quedó condicionado por la expulsión de Nico Conesa antes del descanso, igual que había pasado días atrás ante el Gévora. Cinco días después esperaba el partido que había marcado buena parte del verano: la final autonómica de la Copa Federación frente al Villanovense en Zafra.

El Cacereño se adelantó con una falta directa de Gete, recibió el empate de Edu Reyes y tuvo que resolver el título desde el punto de penalti tras el 1-1. Allí apareció Diego Nieves, que detuvo dos lanzamientos, antes de que Runy cerrara la tanda. El triunfo permitió al club conquistar su cuarta Copa Federación autonómica y acceder a la fase nacional, manteniendo así vivo su intento de regresar a la Copa del Rey.

Ese componente competitivo condicionó inevitablemente toda la preparación. Mientras otros conjuntos podían centrar cada partido exclusivamente en cargas físicas, probaturas y reparto de minutos, el Cacereño tuvo que aprender a ganar desde principios de agosto. Cobos aprovechó las eliminatorias para integrar una plantilla bastante renovada, pero sin renunciar a esa capacidad competitiva que ya resultó decisiva la pasada campaña para escapar del descenso en la segunda vuelta.

El último ensayo llegó en Salamanca con una derrota en el tiempo añadido por 1-0 frente a Unionistas, otro integrante del Grupo 1. El balance de amistosos queda, sin embargo, en un segundo plano ante lo conseguido durante agosto: el Cacereño termina el verano con un título, tres eliminatorias superadas y todavía con la Copa del Rey en el horizonte.

Ahora cambia el escenario. Este viernes el Mirandés visita el Príncipe Felipe (21.15 horas) y ya no habrá margen para hablar de preparación. El Cacereño comienza su segunda temporada consecutiva en Primera Federación después de un verano en el que, antes incluso de arrancar la Liga, ya tuvo que acostumbrarse a competir con algo importante en juego.

Equipo titular del Extremadura en uno de los amistosos. / CD Extremadura

Un Extremadura ágil y con ganas de ser protagonista

Los de David Rocha completan una preparación de menos a más y afrontan con ambición su salto a la tercera categoría en medio de la ambición de la ciudad

El Extremadura cerró una pretemporada que ha servido para algo más que acumular minutos. El equipo de David Rocha ha aprovechado el verano para adaptarse al importante salto competitivo que supone la Primera Federación, ampliar recursos en la plantilla y reforzar la sensación de que el regreso al tercer escalón del fútbol español no tiene por qué afrontarse únicamente desde la supervivencia. El discurso mantiene la prudencia, pero en torno al Francisco de la Hera hay ambición.

Han sido ocho partidos amistosos desde finales de julio hasta el 22 de agosto, con rivales de distinto nivel y una recta final especialmente exigente. El Extremadura comenzó con dos goleadas por 1-5 ante Torremejía y Villafranca, ganó 0-1 en Zafra y empató 2-2 en Don Benito y Coria. Después llegaron las pruebas de mayor entidad en casa: 1-1 ante el Recreativo de Huelva, triunfo por 3-1 frente al Betis Deportivo y un 3-0 ante el Atlético Madrileño para poner el cierre. La última victoria, además, dejó una imagen especialmente convincente ante un filial atlético llamado a competir también en la zona exigente de la categoría.

Las sensaciones fueron creciendo conforme avanzó la preparación. Rocha pudo integrar progresivamente a los fichajes y comprobar también cómo buena parte de los futbolistas que continúan del ascenso mantienen argumentos para competir por un sitio en una categoría superior. El club reforzó casi todas sus líneas con jugadores como Álex Macías, Sergi Molina, Edu Sánchez, Alfonso Liceras, Kike Márquez, Iker Burgos, Yael Ballesteros, Chus Villar, Diego Espejo o Rodrigo Escudero, llamado este último a aportar experiencia y gol a un ataque que necesitará máxima eficacia.

El Extremadura sabe que la Primera Federación será otra historia. El salto respecto a Segunda Federación es notable en ritmo, calidad individual, profundidad de plantillas y exigencia semanal. Pero en Almendralejo nadie quiere ponerse techo antes de empezar. El equipo viene de protagonizar una trayectoria extraordinaria, con cuatro ascensos consecutivos desde Segunda Extremeña hasta Primera Federación, una escalada que ha devuelto al fútbol de la ciudad a un escenario nacional de enorme repercusión.

A ese impulso deportivo se une el social. Alrededor de 4.500 abonados acompañarán al Extremadura en esta nueva aventura. El Francisco de la Hera vuelve a respirar fútbol como en sus mejores tiempos y Almendralejo ha recuperado la sensación de tener en su equipo uno de sus grandes motores emocionales.

Comienza el verdadero examen. Cuatro años después de iniciar su camino desde el fútbol regional, el Extremadura vuelve a una categoría que coloca de nuevo a Almendralejo en el mapa nacional. El objetivo inicial pasa por competir, consolidarse y crecer, pero este club lleva demasiado tiempo rompiendo pronósticos como para renunciar a mirar más arriba. El lunes llegará la primera prueba de verdad, con el debut liguero en Logroño.

Una de las alineaciones del Coria en pretemporada. / CD CORIA

El Coria pierde los posibles complejos en la preparación

Los de Rai Rosa solo han perdido uno de sus ocho ensayos, ante el Valladolid, y cerraron la pretemporada con un espectacular 3-4 ante el Betis Deportivo

El Coria cierra la pretemporada con motivos para creer que su estreno en Primera Federación no será únicamente una aventura de paso. El equipo de Rai Rosa completó ocho partidos de preparación con un balance de cinco victorias, dos empates y una sola derrota, precisamente ante el Real Valladolid de Segunda División. Más allá de los números, el verano sirvió para comprobar que el recién ascendido puede competir con rivales de su nueva categoría y mantiene buena parte de las señas que le llevaron a dar el salto.

La hoja de ruta comenzó el 25 de julio en La Isla con un 3-1 al Córdoba B y continuó cuatro días después con la prueba más exigente: derrota por 4-1 ante el Real Valladolid en Los Ángeles de San Rafael. El conjunto pucelano impuso su superior categoría, aunque el Coria llegó a acercarse 2-1 en el marcador tras el descanso.

Lejos de acusar el golpe, los celestes encadenaron después una serie muy convincente. Superaron 1-0 al Real Ávila, golearon 0-3 al Badajoz en el Nuevo Vivero, empataron 1-1 con el Zamora y vencieron 0-2 a Unionistas en Salamanca. El 2-2 frente al Extremadura dejó posteriormente un ensayo de nivel entre dos de los cuatro representantes extremeños en Primera Federación, el único que se ha producido este verano.

El cierre resultó todavía más llamativo. El Coria se impuso 3-4 al Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, poniendo fin a su preparación con una victoria de prestigio y cuatro goles lejos de casa. En total, el conjunto cauriense marcó 18 tantos y recibió 12 durante sus ocho encuentros, con un rendimiento especialmente sólido después del exigente examen contra el Valladolid, quizás el más duro de los que han encarado los cuatro extremeños en su preparación.

Rai Rosa pudo repartir minutos, integrar las nuevas piezas y comprobar que el bloque que conquistó el ascenso continúa respondiendo cuando aumenta el nivel. Ese factor será fundamental para un club que afronta el regreso al tercer escalón con menos recursos que muchos de sus rivales, pero con una plantilla acostumbrada a competir desde la intensidad, el orden y el convencimiento colectivo.

La Primera Federación será otra historia. Habrá plantillas más profundas, futbolistas con experiencia superior y una exigencia semanal desconocida hasta ahora para el club. Sin embargo, la pretemporada ha ayudado a eliminar complejos. Ganar en el Nuevo Vivero y en Salamanca y cerrar el verano venciendo al Betis Deportivo son señales para afrontar el campeonato con confianza.

El verdadero examen comenzará este domingo en el Stadium Gal ante el Real Unión. Después de ganarse sobre el césped un ascenso histórico, el Coria entra en territorio desconocido. La lógica obliga a pensar primero en la permanencia, pero el verano ha dejado claro que los de Rai Rosa no pretenden limitarse a mirar cómo pasa la temporada.