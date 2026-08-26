Alcaraz y Serena caen en cuartos tras un debut triunfal en EEUU: "Hemos disfrutado muchísimo"

Cuando nació Carlos Alcaraz, el 5 de mayo de 2003, Serena Williams era la número uno del tenis y ya contaba con cinco Grand Slams en su palmarés. Veintitrés años después, el astro murciano y la leyenda americana se estrenaron como pareja en el dobles mixto del Abierto de EEUU. De menos a más en su primer duelo, disfrutaron, compitieron y tumbaron en octavos a Lloyd Glasspool y Erin Routliffe, dos consumados doblistas, tras un gran espectáculo (5-3, 4-1). Luego, sucumbieron en los cuartos ante el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic (5-4, 4-1), que se medirán este miércoles en las semifinales con Gael Monfils y Elina Svitolina, pareja también en la vida real, pues se casaron en 2021.

Cuatro meses después de su lesión de muñeca sufrida en Barcelona, Alcaraz volvió a coger la raqueta en un torneo oficial. El murciano, equipado con una camiseta de Nike sin mangas, inició el partido con una doble falta en el primer punto y perdiendo el saque, pero poco a poco se fue rehaciendo, ayudado por la incombustible Serena, que firmó una actuación excelente. Estuvieron al borde del precipicio en la primera manga, en la que llegaron a salvar dos bolas de set, pero acabaron remontando. "Yo solo hago lo que me dice Serena", bromeaba el español al final del primer parcial. Hizo bien. "Es fantástico jugar con Carlos. Nunca pensé que podría ocurrir algo así. Hemos disfrutado mucho", reflexionó la exnúmero uno.

Derrumbe increíble

En una modalidad especial con sets a cuatro juegos y punto de oro en el caso de llegar al 40 iguales, Glasspool y Routliffe se vinieron abajo de forma increíble. Resulta extraño en una pareja que controla bien la materia. El británico alcanzó el número uno en dobles hace un año y suma 14 títulos, incluida su victoria en Wimbledon en 2025, mientras la neozelandesa lideró el ranking de doblistas en julio de 2024 y acumula 13 trofeos, entre ellos los US Open de 2023 y 2025.

Alcaraz y Serena Williams chocan sus manos en el partido de octavos de dobles mixto de este martes en Nueva York. / SARAH STIER / Getty Images via AFP

Había ganas de ver de nuevo sobre la pista a Alcaraz, que aterrizó el sábado en Nueva York y el domingo ya fue aclamado en su primer entrenamiento. En un torneo sin Jannik Sinner, el murciano es el principal reclamo del cuadro masculino junto a Djokovic. La experiencia no era nueva para el murciano, que ya participó en la pasada edición del dobles mixto junto a Emma Raducanu, la prometedora tenista de 23 años que no compite este año por una lesión de rodilla. Cayeron en primera ronda contra Draper y Pegula.

Un millón de dólares

En esta ocasión alcanzó una ronda más con una compañera mucho más veterana, la gran Serena Williams, que regresaba a Flushing Meadows por primera vez desde 2022. Un dato demuestra su increíble longevidad: fue campeona del dobles mixto en 1998 junto al bielorruso Max Mirnyi, actual entrenador de Sabalenka. Ambos abrieron su cuenta de Grand Slams en Nueva York, la americana en 1999, cuando Alcaraz ni siquiera había nacido, y el español en 2022. Entre ambos suman 30 ‘majors’ individuales: 23 la estadounidense y 7 el murciano.

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Novak Djokovic y Aryna Sabalenka, mientras, cayeron en su debut contra Henry Patten y Katerina Siniakova. El serbio y la bielorrusa ganaron el primer set, pero acabaron cediendo tras 49 minutos (1-4, 4-2, 10-2). Los actuales números uno de dobles en la ATP y la WTA toparon después con Gael Monfils y Elina Svitolina (5-4, 4-5, 10-8). La pareja que conquiste el título este miércoles se llevará un millón de dólares, 500.000 euros por cabeza.