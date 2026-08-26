El almendralejense Roberto Carlos Paredes, citado por la Selección Española sub-15

El fútbol extremeño vuelve a estar representado en las categorías inferiores de la Selección Española. El almendralejense Roberto Carlos Paredes, portero del Atlético de Madrid, ha sido convocado por España sub-15 para la concentración que se desarrollará entre el lunes 31 de agosto y el jueves 3 de septiembre en las instalaciones del Albir Garden Resort. El guardameta forma parte de la lista de 28 futbolistas seleccionados por Hernán Pérez para una semana de trabajo que incluirá entrenamientos, sesiones técnicas y partidos entre los propios internacionales.

La convocatoria supone un nuevo paso en la prometedora progresión del joven portero extremeño. Formado inicialmente en la Academia Extremadura, Paredes dio posteriormente el salto al Sevilla FC antes de incorporarse al Atlético de Madrid, donde cumple su segunda temporada y continúa creciendo dentro de una de las canteras más importantes del fútbol español. Su llamada por la sub-15 confirma la evolución de un guardameta que sigue quemando etapas y que tendrá ahora la oportunidad de mostrar sus cualidades ante los técnicos de la Real Federación Española de Fútbol.