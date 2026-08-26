Almendralejo y Coria, pequeñas en tamaño y grandes en fútbol: son las ciudades con menos población de Primera Federación

La presencia de cuatro equipos extremeños en Primera Federación ya convierte por sí sola la temporada 2026-27 en un curso singular para el fútbol regional, pero detrás de los ascensos de Extremadura y Coria aparece además un dato que ayuda a medir mejor su dimensión. Coria y Almendralejo son los dos municipios menos poblados representados esta campaña en el tercer escalón del fútbol español.

La comparación parte de los 40 equipos que integran los dos grupos de Primera Federación y asigna a cada uno la población del municipio al que representa. Para unificar el criterio, las cifras corresponden al Padrón municipal del INE a 1 de enero de 2025. En realidad son 40 equipos pero 38 municipios diferentes, ya que Madrid y Barcelona cuentan con dos representantes cada una. La RFEF mantuvo la fórmula para este curso dos grupos de veinte clubes.

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El resultado coloca a Extremadura en los dos últimos escalones de este particular ranking. Coria ocupa el puesto 40, con 12.001 habitantes, mientras que Almendralejo aparece en la posición 39, con 34.587. Inmediatamente por encima se encuentran Miranda de Ebro y Teruel, ambas ya por encima de los 36.000 habitantes.

El caso del Coria es especialmente llamativo. El conjunto celeste afronta el mayor desafío deportivo de su historia representando a un municipio que apenas supera los doce mil vecinos. Su ascenso le permitirá enfrentarse semanalmente a entidades asentadas en ciudades que multiplican varias veces -y en algunos casos cientos- la población cauriense.

Justo por delante aparece Almendralejo. Tras el colapso del anterior proyecto de la localidad, que llegó a alcanzar la Segunda División, el Extremadura ha necesitado apenas cuatro temporadas para recorrer el camino desde el fútbol regional hasta Primera Federación y lo ha hecho desde una ciudad de 34.587 habitantes, la segunda menos poblada entre las representadas en toda la competición.

Cuatro alineaciones de Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria esta pretemporada. / E. P. E.

Filiales e históricos

En el extremo opuesto están Madrid y Barcelona, las únicas ciudades con dos equipos en Primera Federación, aunque sus casos son diferentes. Los representantes madrileños son dos filiales, el Real Madrid Castilla y el Atlético Madrileño. En Barcelona, en cambio, aparecen dos entidades históricas con una marcada identificación de barrio: el CE Europa, vinculado a Gràcia, y la UE Sant Andreu, a Sant Andreu. Para realizar la comparación se les asigna la población completa de sus respectivos municipios, aunque evidentemente su área social de referencia es mucho más localizada.

Después de Madrid y Barcelona aparecen Zaragoza, Murcia y Alicante, tres grandes ciudades representadas además por clubes con una enorme tradición en el fútbol español: Real Zaragoza, Real Murcia y Hércules. No son solamente nombres reconocibles. Entre los tres acumulan 96 temporadas en Primera División: 58 el Zaragoza, 20 el Hércules y 18 el Murcia. Son, por tanto, un buen ejemplo del tipo de rivales con los que compartirán escenario los dos recién ascendidos extremeños: ciudades mucho mayores y entidades con décadas de historia en la élite.

La distancia demográfica ayuda así a visualizar el salto. Coria, con 12.001 vecinos, convivirá en la misma categoría con clubes procedentes de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia o Alicante. Y Almendralejo, pese a casi triplicar la población cauriense, continúa siendo la segunda plaza más pequeña del campeonato.

Imagen del derbi Mérida-Cacereño la pasada temporada. / Javier Cintas

Cáceres, 21º; Mérida, 30º

Los otros dos representantes extremeños aparecen bastante más arriba, aunque tampoco entre las grandes ciudades de Primera Federación. Cáceres ocupa el puesto 21 del ranking, con 96.651 habitantes, prácticamente en el punto intermedio de los 40 equipos. El Mérida figura en la posición 30, con 60.225 habitantes.

La fotografía extremeña queda así perfectamente escalonada: Cacereño, 21º con 96.651 habitantes; Mérida, 30º con 60.225; Extremadura, 39º con 34.587; y Coria, 40º con 12.001.

La población, evidentemente, no juega los partidos ni determina por sí sola las posibilidades de un club. Entran en juego el presupuesto, el respaldo empresarial e institucional, la masa social, las instalaciones, la propiedad o la tradición futbolística. Sin embargo, el número de habitantes sí permite dimensionar el mercado potencial del que parte cada entidad para captar aficionados, abonados, patrocinadores y recursos. Desde ese punto de vista, los recientes ascensos de Coria y Extremadura adquieren otra dimensión. Ambos deberán competir contra proyectos asentados en entornos urbanos muy superiores, pero han logrado alcanzar el mismo escalón deportivo partiendo de dos de las bases demográficas más reducidas de todo el fútbol nacional.

Aficionados del Coria. / CD CORIA

Incluso en Segunda Federación...

El dato resulta todavía más significativo si la comparación desciende hasta Segunda Federación, que esta temporada reúne a 90 equipos repartidos en cinco grupos de 18. Incluso en esa categoría Coria seguiría apareciendo entre las localidades más pequeñas del mapa futbolístico nacional.

Extremadura cuenta en este estrato con otros dos representantes. Badajoz, con 150.209 habitantes, ocuparía el puesto 35 de este particular ranking entre los 90 equipos, mientras que Don Benito, con 37.986, aparecería en el 65. Las dos cifras corresponden igualmente al Padrón municipal referido al 1 de enero de 2025.

Pero el verdadero contraste vuelve a aparecer con Coria. De las 90 plazas de Segunda Federación, divididas en cinco grupos, solo ocho corresponden a municipios con menos habitantes que sus 12.001. Son Calamocha (4.655), Castelló de la Ribera -municipio en el que radica la UD Castellonense- (7.095), El Paso (8.290), Nájera (8.336), Tordesillas (8.801), Astorga (10.305), Gozón -municipio al que pertenece Luanco- (10.407) y Tafalla (10.854).

Dicho de otra manera, Coria juega en Primera Federación teniendo menos población que 82 de las 90 plazas de Segunda Federación. Si compitiera un peldaño más abajo sería todavía la novena localidad más pequeña de toda la categoría. El contraste termina de dimensionar la singularidad de este curso: Coria y Almendralejo son las dos plazas más pequeñas de Primera Federación y la primera seguiría estando entre las de menor tamaño incluso descendiendo un escalón.