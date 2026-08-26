Bekhoucha: “Creo que puedo encajar muy bien en este Extremadura”

El Extremadura ha presentado en el estadio Francisco de la Hera a Ismael Bekhoucha, una de sus últimas incorporaciones para afrontar el debut en Primera Federación. El prometedor lateral madrileño de 21 años, que llega después de acumular experiencia durante los últimos años en el Getafe, afronta con enorme ilusión su nueva etapa en Almendralejo. Bekhoucha reconoció que las referencias que había recibido fueron determinantes para aceptar la propuesta azulgrana. «Me hablaron muy bien del club y no tuve ninguna duda en venir aquí», señaló durante su puesta de largo.

El nuevo futbolista del Extremadura aseguró que le habían hablado especialmente del carácter familiar de la entidad y de la pasión con la que se vive el fútbol en Almendralejo. «Me contaron que es un club muy familiar, que la afición vive aquí mucho el fútbol y que me iban a acoger muy bien. Por mi estilo de juego creo que voy a encajar muy bien en este club», explicó. Una descripción que parece ajustarse también a su propia personalidad sobre el césped. Bekhoucha se define como «un chico con mucha energía, que se quiere comer el mundo y muy intenso», características con las que pretende ganarse un sitio en los planes de David Rocha.

Precisamente, la intensidad ha sido una de las primeras cosas que más le han llamado la atención del vestuario azulgrana. El lateral destacó el compromiso que ha encontrado entre sus nuevos compañeros: «No paraban de correr, daban todo por la camiseta y peleaban uno por el otro. Es un equipo muy intenso y muy sacrificado». Bekhoucha considera además que su etapa anterior le ha permitido madurar futbolísticamente y aprender a gestionar una de sus principales características. «Me han ayudado mucho a controlar mi ímpetu. Ha sido una experiencia muy buena para mí y espero poder aportarla ahora al equipo».

Su primer contacto con el Francisco de la Hera tampoco le dejó indiferente. El joven defensa pudo conocer el escenario en el que defenderá la camiseta azulgrana y reconoció que la impresión fue inmediata: «Es un estadio impresionante. Desde que entré ya me dieron ganas de jugar y arrancar». Bekhoucha ya ha completado su primer entrenamiento con el Extremadura y comienza así su adaptación a un equipo con cuyo estilo se siente identificado desde sus primeros días: intensidad, energía, sacrificio y una afición que promete convertirse en otro de los grandes argumentos de su nueva etapa en Almendralejo.

Mercado

De otro lado, Manuel Mosquera, director deportivo del Extremadura, habló de la última semana del mercado de fichajes y afirmó que el objetivo del club es completar la plantilla con 22 jugadores, por lo que faltaría un fichaje. “Estamos en diferentes opciones, pero estamos ahí, manteniéndolas un poco todas para ver qué puede salir. Estamos trabajando bien todo”.

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De venir algún fichaje más, Manuel tiene claro que será en la parte delantera, ya sea en ataque centro o en las bandas.