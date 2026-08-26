El Don Benito busca más músculo en la grada

El Don Benito ha superado ya el millar de socios para la temporada de su regreso a Segunda Federación, aunque su presidente, Enrique Olea, considera que la cifra todavía está por debajo de las expectativas generadas tras el ascenso. «Tenemos prácticamente los mismos socios que el año pasado», reconoce Olea, quien esperaba que el ambiente vivido durante el tramo final de la pasada campaña se tradujera en un mayor crecimiento de la masa social.

El presidente confía ahora en que los aficionados rezagados den el paso en los últimos días antes del comienzo liguero e incluso durante septiembre. «Los necesitamos», asegura.

Para Olea, la estabilidad deportiva del club depende también de esa respuesta desde la grada. «Si queremos hacer un club grande, que no sea un club que suba y baje de Segunda Federación, necesitamos aporte económico. Aquí no hay milagros», señala.

Plantilla competitiva

El dirigente recuerda que confeccionar una plantilla competitiva supone un importante esfuerzo económico y anima a los aficionados a colaborar a través del carné de socio. También insiste en que cualquier persona con dificultades económicas puede dirigirse al club para estudiar su situación: «Ese no va a ser el motivo por el que no pueda hacerse socio».

Más satisfecho se muestra Olea con el tejido empresarial de Don Benito, cuya colaboración califica de «espectacular». Según destaca, prácticamente todos los espacios destinados a publicidad en el Vicente Sanz cuentan ya con respaldo de patrocinadores.

En lo puramente deportivo, el presidente confía en el trabajo realizado por la dirección deportiva y asegura que Jorge Mendoza ha construido «una buena plantilla» para afrontar el salto de categoría.

El equipo se presentará este domingo ante sus aficionados frente al Calvo Sotelo Puertollano antes de iniciar una temporada marcada por el reto de consolidarse en Segunda Federación.

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En segundo plano quedan los recientes episodios vandálicos sufridos en el Vicente Sanz, con daños y movimientos de vallas publicitarias que han llegado a afectar a bocas de riego. Club y Ayuntamiento trabajan ya para instalar cámaras de vigilancia.