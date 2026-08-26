Liceo Wellness impulsa en Plasencia un nuevo concepto de deporte y bienestar

Liceo Wellness continúa consolidándose como un espacio deportivo de referencia en Plasencia y su entorno gracias a una propuesta que combina tecnología, flexibilidad, equipamiento profesional y promoción de hábitos de vida saludables. El centro placentino, que mantiene un acuerdo de colaboración con la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, inicia una nueva etapa orientada a facilitar el acceso a la actividad física a toda la ciudadanía.

El acuerdo entre ambas entidades permite que deportistas extremeños de alto nivel y alto rendimiento puedan utilizar las instalaciones de Liceo Wellness cuando se encuentren en Plasencia, contribuyendo así a mejorar sus posibilidades de entrenamiento. Tanto Liceo como FJyD comparten visión sobre la importancia de fomentar la práctica deportiva y ofrecer espacios adecuados para desarrollar una actividad física segura y de calidad.

En este sentido, Liceo Wellness entiende el deporte no solo como una forma de entrenar, sino también como una herramienta para cuidar la salud e incorporar hábitos sostenibles al día a día. Por ello, uno de los principales valores diferenciales del centro es su flexibilidad, puesto que permanece abierto los 365 días del año, de 6:00 a 00:00 horas, con el objetivo de que cada persona usuaria pueda adaptar el entrenamiento a sus horarios laborales, familiares y personales.

«Queremos que hacer deporte sea sencillo. No creemos que las personas tengan que adaptar su vida al gimnasio, sino que el gimnasio debe adaptarse a la vida de las personas», explica Félix Cano, gerente del centro deportivo. Además, el proceso de alta puede realizarse directamente por internet. Las personas interesadas pueden consultar las distintas tarifas, elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y comenzar su experiencia en el centro de manera rápida y sencilla.

Una usuaria realiza ejercicios con pesas. / EL PERIÓDICO

Tecnología y equipamiento profesional

Liceo Wellness ofrece una experiencia de entrenamiento basada en la combinación de equipamiento de última generación, tecnología y asesoramiento profesional. Sus instalaciones cuentan con material de marcas de referencia internacional, como Technogym y Nike Strength, y están organizadas en diferentes zonas y soluciones de entrenamiento.

La propuesta está dirigida tanto a personas que se inician en la actividad física como a usuarios con mayor experiencia deportiva. El centro permite trabajar objetivos muy diversos, entre ellos mejorar la condición física, aumentar la fuerza, desarrollar la resistencia, complementar la práctica de otros deportes, mejorar el rendimiento o, simplemente, mantenerse activo y cuidar la salud. La filosofía de Liceo Wellness combina instalaciones de primer nivel con el apoyo de profesionales, con el fin de que cada persona pueda alcanzar sus objetivos de forma eficaz y segura.

Como parte de esta nueva etapa, el centro ampliará próximamente su oferta con nuevas clases colectivas para distintos perfiles, objetivos y niveles. Estas actividades permitirán complementar el entrenamiento individual y aportar una dimensión más dinámica y social a la experiencia deportiva. «Queremos que cada persona pueda encontrar en Liceo Wellness su propia manera de hacer deporte. Por eso estamos trabajando para ampliar nuestra oferta con nuevas clases colectivas y propuestas que hagan que entrenar sea cada vez más completo, variado y motivador», señala Cano.

Del gimnasio al estilo de vida

El objetivo que buscan es ir más allá del concepto tradicional de gimnasio. La entidad entiende el ejercicio físico como una herramienta para mejorar la calidad de vida y favorecer la adquisición de hábitos que puedan mantenerse a largo plazo. Entrenar la fuerza, mejorar la movilidad, aumentar la resistencia, cuidar la composición corporal o reservar un espacio semanal para realizar actividad física son distintas formas de integrar el deporte en la vida cotidiana. Por ello, el centro está pensado para personas con perfiles y objetivos diferentes: desde quienes tienen una primera toma de contacto con la actividad física hasta deportistas de élite que buscan en este tipo de instalaciones la preparación específica o complementaria que les haga mejorar sus marcas y su rendimiento.

«Nuestro objetivo no es únicamente que una persona venga a entrenar. Queremos que encuentre un espacio en el que se sienta cómoda, acompañada y motivada para mantener un estilo de vida activo», afirma el gerente. Liceo Wellness pretende, a través de estas mejoras, reforzar su posicionamiento como un espacio deportivo abierto a todos los perfiles y edades. En resumen, su propuesta reúne entrenamiento individual, nuevas clases colectivas, tecnología, equipamiento profesional, flexibilidad y acompañamiento especializado.

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Todo ello trabajando junto a la Fundación Jóvenes y Deporte, articulando iniciativas relacionadas con el sector deportivo de Plasencia y de Extremadura, incidiendo en la importancia de la actividad física y los hábitos saludables, con el objetivo de hacerlos accesibles al mayor número de personas.