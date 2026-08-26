Baloncesto. Liga Femenina Challenge
El Al-Qázeres cita a su plantilla para el próximo 1 de septiembre
La pretemporada del Al-Qázeres comenzará el 1 de septiembre con tres amistosos previos, incluyendo un enfrentamiento internacional contra el Quinta dos Lombos.
J. O.
El Al-Qázeres ya prepara la temporada 2026/2027. La plantilla comenzará a incorporarse progresivamente a Cáceres durante esta semana para mantener una primera toma de contacto con el cuerpo técnico y realizar las correspondientes pruebas físicas antes de iniciar el trabajo colectivo.
El 1 de septiembre será la fecha señalada para el comienzo oficial de los entrenamientos de una pretemporada que contará con tres compromisos de preparación antes del inicio de la competición oficial.
La primera prueba llegará el 12 de septiembre ante el CB Sevilla Femenino, conjunto que, al igual que el equipo cacereño, sigue en la Liga Femenina Challenge. Será el primer test para comprobar la evolución de la plantilla después de sus primeras semanas de trabajo.
Una semana más tarde llegará uno de los encuentros más destacados de la preparación. Durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, el Al-Qázeres se medirá al Quinta dos Lombos, finalista de la pasada liga portuguesa. El amistoso permitirá al conjunto cacereño enfrentarse a un rival internacional antes de encarar la recta final de su puesta a punto.
El título regional
La pretemporada concluirá el 27 de septiembre con la Copa de Extremadura frente al Miralvalle, uno de los encuentros habituales dentro del calendario del baloncesto femenino regional. Será además el último examen competitivo antes del comienzo de la temporada oficial.
El club afronta así prácticamente un mes de preparación desde el regreso a los entrenamientos, con una programación progresiva que combinará trabajo físico y táctico con tres encuentros de diferente exigencia. Los horarios y las sedes de los amistosos se comunicarán cuando queden definitivamente confirmados, mientras que las fechas previstas podrían sufrir modificaciones.
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