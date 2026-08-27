El Cacereño levanta el telón ante el Mirandés, rival de altura

Se acabaron las pruebas. El Cacereño inicia este viernes una nueva temporada en Primera Federación y lo hace ante uno de los rivales señalados a ocupar la zona noble del grupo. El Mirandés, recién descendido de Segunda División, visita a partir de las 21.15 horas el Príncipe Felipe en un estreno exigente para el conjunto verde. La expectación es considerable: el CPC engancha, un año más, en una dinámica positiva creciente en las últimas temporadas.

Julio Cobos no esconde que había ganas de que llegase el momento. «Las pretemporadas se hacen un poquito largas porque al final a los futbolistas lo que les gusta es competir», reconoció el técnico, que coloca al conjunto burgalés entre los principales candidatos del grupo: «Es uno de los equipos recién descendidos, llamado a estar en los puestos de arriba y volver a ascender».

El calendario no ha sido especialmente benévolo con el Cacereño en sus primeros compromisos como local. Mirandés y Cultural Leonesa, los dos equipos que vienen de Segunda, serán los dos primeros visitantes del Príncipe Felipe. «Son partidos muy atractivos para los aficionados y muy exigentes, pero nosotros estamos preparados para competir», asegura Cobos.

Volver a empezar en casa

La primera diferencia respecto al comienzo de la pasada temporada está en el escenario. Esta vez el Cacereño podrá iniciar el campeonato en su estadio, después de que las obras obligasen al equipo a disputar fuera de Cáceres las primeras jornadas del curso anterior.

«Vamos a poder jugar en nuestro campo, cosa que el año pasado no pudimos hacer hasta la jornada seis o siete», recuerda el entrenador. Cobos admite que el césped «no está ahora en su mejor momento», aunque considera que sus condiciones son bastante mejores que entonces y permiten «jugar más al fútbol».

También hay diferencias en la composición de la plantilla. El Cacereño ha incorporado este verano a varios futbolistas que, pese a su juventud, ya conocen la Primera Federación. Un factor que Cobos considera importante a la hora de afrontar una competición especialmente igualada.

«Este año hay muchos más jugadores que hemos firmado que vienen de haber jugado el año pasado en Primera Federación. Entiendo que eso es importante, saber qué clase de competición es esta», explica el técnico.

Cobos, en cualquier caso, rehúye las comparaciones con el equipo del pasado ejercicio. Aquel Cacereño terminó cumpliendo su objetivo con la permanencia matemática a falta de una jornada pese a atravesar una primera vuelta complicada.

La pretemporada engaña

El entrenador tampoco concede demasiada importancia a los resultados del verano. Recuerda que el pasado año el equipo firmó «una pretemporada muy buena» y después sufrió durante la primera parte de la competición. Esta vez, las derrotas ante Jaén y Unionistas han afeado el balance final, aunque las sensaciones dentro del cuerpo técnico son mejores que los marcadores.

«Los perdemos, pero las sensaciones han sido buenas. Vamos a ver si el comienzo es mejor que el del año pasado», señala.

La principal certeza de Cobos está en la respuesta competitiva de su plantilla. «Vamos a ser un equipo que va a competir bien», afirma. Un grupo en el que destaca la mezcla de juventud, experiencia y, sobre todo, «hambre».

El objetivo tampoco cambia. El Cacereño parte nuevamente con la permanencia como meta y con la intención de alcanzarla con menos apuros. «Esperemos y deseamos todos salvarnos lo antes posible y no sufrir tanto como hicimos el año pasado. Si conseguimos salvarnos, habremos hecho una gran temporada», resume.

Pero Cobos no quiere mirar mucho más allá del Mirandés de Antxon Muneta. Después llegará el Fabril y luego el siguiente rival. La receta vuelve a ser el partido a partido. «Es semana a semana, tratar de preparar lo mejor posible los partidos y no pensar mucho más lejos».

Un equipo que «sude la camiseta»

Para el estreno, Cobos promete al aficionado el mismo sello que ha intentado imprimir al Cacereño durante sus años en el banquillo: esfuerzo, verticalidad y vocación ofensiva. «Cuando terminen los partidos, habrán sudado la camiseta. Después estaremos más o menos acertados, pero trataremos de buscar la portería contraria y ser verticales».

El técnico considera además que el equipo debe ser el primero en alimentar el ambiente del Príncipe Felipe. «El equipo tiene que atraer a su afición y eso es haciendo buenos partidos», sostiene.

Para este primer compromiso Cobos tiene confirmada la ausencia del central Víctor Rodríguez, que continúa «entre algodones». Existen además dudas con algún otro futbolista cuya disponibilidad se decidirá a última hora. En el apartado físico, sin embargo, el balance de la preparación es mejor que el del verano anterior, cuando varios problemas físicos condicionaron el inicio liguero.

Con menos contratiempos, de vuelta desde el primer día en el Príncipe Felipe y ante uno de los grandes nombres del grupo, el Cacereño abre otra temporada con la misma prioridad de hace un año: competir desde el primer minuto para empezar a construir cuanto antes la permanencia.