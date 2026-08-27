Luis Oliver Sierra confirma que el Badajoz continúa buscando un delantero

La planificación deportiva del Badajoz sigue abierta. Así lo confirmó este jueves Luis Oliver Sierra durante la presentación oficial de Nacho Sánchez, al anunciar que el club continúa trabajando en la incorporación de un delantero y que, si aparece el perfil adecuado, será necesario liberar una ficha para completar la operación.

«La plantilla todavía no está cerrada. Seguimos buscando un delantero y, si aparece uno del nivel que queremos, habrá una salida», explicó Luis Oliver. El director deportivo reconoció que el mercado entra ya en una fase avanzada, aunque dejó claro que la prioridad sigue siendo elevar el nivel competitivo del equipo. «Todo lo que mejore la plantilla trataremos de hacerlo. Nacho mejora lo que teníamos y por eso está aquí. Si aparece el delantero que queremos, también vendrá», afirmó, antes de advertir de que «los próximos días serán movidos».

Primeras palabras de Nacho Sánchez

La comparecencia sirvió también para presentar a Nacho Sánchez, el último refuerzo del conjunto blanquinegro para su regreso a Segunda Federación. El atacante explicó que las conversaciones con el club comenzaron hace apenas dos semanas y que la decisión fue rápida tras conocer el proyecto. «Me apetecía volver a sentirme profesional y compañeros que habían estado aquí me hablaron muy bien de las instalaciones y de la ciudad», señaló.

El nuevo futbolista se definió como un jugador polivalente, capaz de ocupar varias posiciones ofensivas, aunque reconoció sentirse más cómodo partiendo desde la banda derecha. «Entiendo bien el juego, me gusta atacar los espacios y puedo jugar en distintas posiciones de arriba», explicó.

Adaptación y ambición

El extremo canario aseguró que todavía atraviesa un proceso de adaptación a las ideas de Miguel Ángel Ávila y al grupo. «Llevo solo dos o tres días y necesito tiempo para adaptarme a la idea del míster y a mis compañeros», comentó. También detalló algunas de las primeras consignas recibidas del técnico, como asociarse cuando parte desde la izquierda o atacar más la profundidad cuando actúa por la derecha.

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Sánchez también dejó claro que llega con ambición. «Sería muy bonito para la ciudad y la afición volver a estar arriba. El Badajoz fue un equipo muy fuerte en Primera Federación y debe aspirar a llegar a eso», afirmó. Además, destacó la acogida recibida en el vestuario y el potencial del Nuevo Vivero para convertirse en un factor diferencial durante la temporada. «Me han recibido muy bien. Es un grupo muy sano y, si empezamos bien, el estadio será un campo muy difícil para cualquier rival», concluyó.

Fuente: La Crónica de Badajoz