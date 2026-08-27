Rodrigo Escudero: “Vengo a seguir haciendo más grande al Extremadura”

El esperado nueve. La referencia ofensiva. El hombre llamado a colmar la palabra más deseada como es el gol. Rodrigo Escudero ha sido presentado como nuevo jugador del Extremadura en una cuidada puesta en escena sobre el césped del estadio Francisco de la Hera, que contó además con la presencia de vehículos de OJ Maven, patrocinador oficial del club. El delantero, de 32 años, aterriza en Almendralejo como una de las grandes apuestas de la entidad y el fichaje de mayor impacto del mercado veraniego, después de una última temporada en la que anotó nueve goles con el Sabadell y logró el ascenso. Escudero, que vestirá el dorsal ‘9’, agradeció la confianza depositada en él y destacó desde su llegada el ambiente futbolístico que rodea a su nuevo equipo: «Almendralejo es un sitio en el que se respira fútbol. Es un club mítico, de los de toda la vida, de los que siempre están ahí, y siempre vuelven».

La insistencia del Extremadura resultó determinante para convencer a un futbolista que manejaba otras posibilidades en el mercado. Escudero desveló que el club llevaba detrás de su incorporación desde prácticamente el inicio del verano y que el proyecto presentado terminó inclinando la balanza. «Desde el primer momento han estado detrás de mí. Es un proyecto que me pareció muy ambicioso y vienen haciendo las cosas muy bien», explicó. El delantero valoró especialmente la trayectoria ascendente de la entidad y la intención de continuar creciendo: «Me transmitieron desde el primer momento que esto no se va a parar aquí. Para mí es importante tener esa ambición. Yo vengo aquí para seguir haciendo grande a este club». Esa apuesta del Extremadura, reconoció, «se puso por delante de otros muchos clubes».

El ‘9’ azulgrana quedó igualmente impresionado por todo lo que rodea al equipo. Aunque ya conocía el Francisco de la Hera por haber disputado allí con el Zamora un playoff de ascenso frente al Badajoz, ahora ha tenido la oportunidad de descubrir sus instalaciones como jugador local. «Es un pedazo de estadio, increíble. Por dentro es una pasada». También destacó la respuesta de los aficionados durante la pretemporada: «No es habitual que en un partido amistoso haya tanta afluencia. Si en agosto la gente se volcó así, estoy convencido de que en cuanto les demos lo mínimo va a haber un ambiente espectacular».

Escudero también se mostró gratamente sorprendido por el nivel de la plantilla que se ha encontrado a su llegada. El atacante presenció el 3-0 frente al Atlético Madrileño en el último ensayo de preparación y considera que existen argumentos para afrontar una campaña ilusionante. Su prioridad inmediata pasa ahora por integrarse cuanto antes en la dinámica de David Rocha, asimilar los conceptos del equipo y ponerse a disposición del técnico. «Vengo a última hora por las circunstancias que me ha tocado vivir este verano. Lo primero es integrarme, coger los conceptos rápidamente y aportar no solo goles, sino todo lo que soy como futbolista», aseguró.

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Pese a la enorme expectación generada por su fichaje, el delantero pidió paciencia y prudencia ante el estreno del Extremadura en Primera Federación. Escudero conoce bien la exigencia de la categoría y recordó su experiencia la pasada campaña con un Sabadell recién ascendido que terminó consiguiendo otro salto de categoría. «Que estén tranquilos, que sean pacientes. Después de tantos ascensos uno puede esperar estar otra vez arriba, pero esta es una categoría muy exigente y las cosas no van a ser fáciles». Eso sí, anticipa un fútbol que puede conectar perfectamente con el Francisco de la Hera: «Creo que les vamos a transmitir lo que ellos piden: verticalidad, juego hacia adelante y ocasiones. Van a disfrutar mucho».